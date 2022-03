Ludwigshafen/Koblenz/Mainz/Trier/Metropolregion Rhein-Neckar) – Angesichts der am 3. März auf EU-Ebene beschlossenen Einreiseerleichterungen für ukrainische Geflüchtete äußert sich Arne Rössel, Hauptgeschäftsführer der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz, erleichtert:

„Die aktuelle Lage in der Ukraine macht viele Unternehmerinnen und Unternehmer in Rheinland-Pfalz betroffen. Wir erleben derzeit eine große Hilfsbereitschaft der Unternehmen bei der Unterstützung und Aufnahme Geflüchteter. Angesichts der zu erwartenden hohen Zahl an Vertriebenen begrüßen wir die Entscheidung auf EU-Ebene ausdrücklich, die sogenannte Massenzustrom-Richtlinie in Kraft zu setzen. Dadurch erhalten die Menschen nicht nur einen schnellen Zugang zu einem Aufenthaltstitel, sondern auch einen erleichterten Arbeitsmarktzugang. Die damit mögliche Integration in den rheinland-pfälzischen Arbeitsmarkt ist ein wichtiger Schritt und schafft Perspektiven für viele geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Die IHKs in Rheinland-Pfalz stehen dazu bereits in Kontakt zu ihren Mitgliedsunternehmen und Partnern. Wir brauchen jetzt eine möglichst unbürokratische Umsetzung auf nationaler und Landesebene. Mit unserer Struktur der vier Welcome Center beobachten wir die Situation sehr aufmerksam und bereiten uns auf Information und Unterstützung vor.“