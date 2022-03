Ludwigshafen – Die Aufstiegshoffnungen von den Eulen Ludwigshafen sind geplatzt

Ludwigshafen / Hamm. Fünf Tage nach der Heimniederlage von den Handballern der Eulen Ludwigshafen sind mit der 20:21-Auswärtsniederlage am Freitag beim ASV Hamm-Westfalen die Aufstiegshoffnungen der Eulen wohl geplatzt. Die Eulen begannen sehr schwach und lagen nach zehn Minuten schon mit 1:6 Toren zurück. Nach einer Auszeit wechselte Eulen-Trainer Ceven Klatt Max Neuhaus ein und dieser erzielte mit seinem dritten Treffer in der 25. Minute den Ausgleich zum 10:10. Zur Halbzeit hatten die Eulen ein Tor (11:12) Rückstand. Nach 46 Minuten glich Jannik Hofmann zum 16:16 aus, kurz danach brachte Stefan Salger mit einem Freiwurf die Eulen erstmals im Spiel mit 17:16 in Führung. Die Eulen führten dann noch 19:18 und 20:19, doch dann warfen sie in den letzten fünf Minuten keinen Treffer mehr und kassierten mit 21:20 Toren die sechste Saisonniederlage. Kurz vor Spielende scheiterte Stefan Salger mit einem Freiwurf am Hammer-Torwart Felix Storbeck. Beim Hinspiel der Eulen gegen Hamm hatte dies mit dem Siegtor noch geklappt.



Bester Eulen-Werfer war Stefan Salger mit sechs Treffern, Max Neuhaus erzielte fünf Tore, davon zwei Siebenmeter. Vor dem Spiel teilten die Eulen mit, dass der Vertrag mit Linksaußen Jannik Hofmann zum Saisonende nicht verlängert wird, Hofmann warf vier Treffer.

In der Tabelle der 2. Handball-Bundesliga bleiben die Eulen Ludwigshafen mit 25:17 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Allerdings hat sich der Abstand zur HSG Nordhorn-Lingen auf fünf Minuspunkte und auf den VfL Gummersbach auf sieben Minuspunkte vergrößert. Der ASV Hamm-Westfalen ist mit 31:15 Zählern Tabellendritter.



Das nächste Eulen-Heimspiel ist am Samstag, 12. März um 19 Uhr, gegen Tusem Essen, die mit 27:19 Punkten auf dem fünften Tabellenrang liegen. Weitere Informationen über die Eulen Ludwigshafen gibt es unter www.eulen-ludwigshafen.de.

Foto 1: Der Vertrag mit Eulen-Linksaußen Jannik Hofmann wird zum Saisonende nicht verlängert (Foto Michael Sonnick)

Foto 2: Stefan Salger war mit sechs Treffern bester Eulen-Werfer (Foto Michael Sonnick)

Foto 3: Max Neuhaus erzielte in Hamm fünf Tore für die Eulen Ludwigshafen (Foto Michael Sonnick)

Text Michael Sonnick