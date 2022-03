Heppenheim – FREIE WÄHLER Ortsvereinigung Heppenheim gegründet

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(pm FREIE WÄHLER Ortsvereinigung Heppenheim) – Die FREIE WÄHLER Ortsvereinigung Heppenheim wurde am 25.02.2022 vom stellvertretenden Landesvorsitzenden Helmut Kinkel gegründet. Zuvor hatte sich die Freie Wählergruppierung Heppenheim einstimmig aufgelöst. Mit einem weiteren einstimmigen Votum hat man sich wenig später für eine Fortsetzung der erfolgreichen, lokalen Arbeit als FREIE WÄHLER Heppenheim (Bergstraße) innerhalb der Partei FREIE WÄHLER Hessen entschieden.

Zur Vorsitzenden wurde Kerstin Fuhrmann gewählt. Ihre Stellvertreter sind Kerstin Buchner, Stefan Hiebel und Andreas Kreuz. Joachim Wagner ist zum Schriftführer und Alfred Münch zum Schatzmeister gewählt worden.

Vom FREIE WÄHLER Landesvorstand Hessen begleiteten Laura Schulz (stellvertretende Vorsitzende) und Rainer Drephal (Landesschatzmeister) die Gründung. Rudolf Schulz, stellvertretender Vorsitzender des FWK Bildungswerkes wohnte ebenfalls der Gründung bei.

Kerstin Fuhrmann berichtete über die Tätigkeit der bisherigen Wählergruppen für die Bürgerinnen und Bürger in Heppenheim in den vergangenen anderthalb Jahren und die Aktivitäten im Stadtparlament und in den Ausschüssen. Aber auch zukünftig wird die neue Ortsvereinigung in Heppenheim den Bürgerwillen stark im Blick halten.

Die Freie Wähler machen seit 70 Jahren eine gute und erfolgreiche Politik. Jedoch haben sich die Herausforderungen in der Kommunalpolitik verändert. Landes-, Bundes- und Europagesetze nehmen in den Städten und Kommunen immer mehr Einfluss. Deshalb ist heute lokales Engagement allein nicht mehr ausreichend um vor Ort für Veränderungen sorgen zu können. Mittlerweile sind FREIE WÄHLER in drei Landesparlamenten vertreten. Der Landesvorstand ist optimistisch, dass den FREIE WÄHLER bei der hessischen Landtagswahl 2023 der Sprung nach Wiesbaden gelingen wird.

Kinkel brachte abschließend im Namen des gesamten Landesvorstand die Freude über den Entschluss zum Ausdruck, dass die FREIE WÄHLER Kreisvereinigung Bergstraße ihre erste FREIE WÄHLER Ortsvereinigung in Heppenheim gegründet hat. Auch Helmut Kinkel versicherte, es wird genauso bürgernah weitergearbeitet.