Heidelberg – Natur- und Waldputztag am Samstag, 19. März

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zum Natur- und Waldputztag am Samstag, 19. März 2022, von 10 bis 13 Uhr auf dem Königstuhl lädt die Stadt Heidelberg in Kooperation mit dem Landeswaldverband Baden-Württemberg und in Zusammenarbeit mit dem Forschungsprojekt „TheForestCleanup“ der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg und dem „Cleanup Network e. V.“ alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein.

Der Treffpunkt ist an der Wandertafel beim Eingang zum Walderlebnispfad. Der Revierförster und die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Heidelberg begleiten die Aktion. Den Helferinnen und Helfern wird die notwendige Ausrüstung (Zangen, Handschuhe und Müllsäcke) vor Ort zur Verfügung gestellt. Im Anschluss an die Aktion gibt es eine leckere Stärkung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen, dazuzukommen. Auf der Website unter www.forest-cleanup-day.de sind Details zu der Aktion zu finden.

„Müllrückstände gelangen über das Trinkwasser in unsere Nahrungskette“

„Müll im Wald stellt uns vor eine große Herausforderung“, erklärt Dr. Odile Bour, die Geschäftsführerin des Landeswaldverbands. „Nicht nur das Ökosystem mit seinen Pflanzen und Tieren leidet unter den Stoffen, die von Menschen in den Wald gebracht und dort liegengelassen werden. Die Rückstände gelangen auch über das Trinkwasser in unsere Nahrungskette. Der Forest Cleanup Day ist DER Waldputztag und macht darauf aufmerksam. Eine vom Landtag beschlossene Plastikreduktionsstrategie für die Wälder im Land ist unser langfristiges Ziel“, so Bour. Tillmann Friederich, Leiter der städtischen Forstabteilung in Heidelberg, schließt sich dem an: „Die beiden Pandemiejahre haben den Besucherandrang in unserem schönen Stadtwald noch einmal spürbar erhöht. Umso wichtiger ist es, dass wir uns um die Natur gut kümmern. Wir können beim Waldputztag jede helfende Hand gebrauchen, um den Wald auf unserem Hausberg sauber zu halten.“.