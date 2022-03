Heidelberg – 25 Jahre Heidelberger Frühling ï„FESTspiel“: 26. März – 24. April 2022

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – 25 Jahre Heidelberger Frühling – das Internationale Musikfestival Heidelberger Frühling 2022 findet vom 26. März bis 24. April 2022 statt und feiert nach zwei abgesagten Jahrgängen sein 25. Jubiläum. Insgesamt stehen in dieser Geburtstagssaison 161 Veranstaltungen in 74 Spielstätten auf dem Programm .Die Jubiläumsausgabe steht unter dem Leitmotto „FESTspiel“ und führt damit das Thema aus der vergangenen Saison weiter. Der Heidelberger Frühling möchte einen Blick auf die Ursprungsidee von Festspielen werfen, ­– was sie leisten sollen, welche Rolle sie in unserer Gesellschaft spielen. Das Festspiel als sozialer Ort auf Zeit kann über den Festcharakter und die durch Kunst angestoßenen Kommunikationsräume dazu beitragen, dass kultureller Zusammenhalt und gesellschaftliches Miteinander wieder gestärkt werden. Der Heidelberger Frühling legt in seinem Jubiläumsjahr deswegen das Programm „re:start“ auf und schafft im Festival gemeinsam mit jungen Künstler*innen 68 Musikangebote bei freiem Eintritt. „re:start“ feiert Kultur als Basisfunktion, die der Bevölkerung ohne Eintrittsbarrieren und ohne Distanz zwischen Publikum und Bühne zugänglich sein und die Stadtgesellschaft verbinden soll. Ermöglicht wird „re:start“ durch den Fonds Stiftung Zukunftsmusik, der nach der Festivalabsage 2021 von den Hauptpartnern HeidelbergCement (Gründungspartner), MLP, Octapharma und SAP sowie der Stiftung Heidelberger Frühling initiiert wurde, um vor allem jungen Künstler*innen eine Zukunftsperspektive zu geben.

Auf dem Festivalprogramm stehen insgesamt sechs Uraufführungen. Darunter das 2. Klavierkonzert des Amerikaners William Bolcom, das durch den Heidelberger Frühling in Auftrag gegeben wurde, gefördert durch Dietrich Götze. Das Werk wird in der letzten Festivalwoche am 20. April 2022 von Igor Levit und dem Mahler Chamber Orchestra unter der Leitung von Elim Chan uraufgeführt.

Der Kammermusikschwerpunkt im Festival „Standpunkte“, dessen künstlerischen Planung Igor Levit innehat, findet zum Thema „Entgrenzung“ mit 13 Veranstaltungen vom 31. März bis 03. April 2022 statt. Neben Igor Levit gestalten das Programm u.a. sein Schüler Mert Yalniz, Iveta Apkalna, Frank Dupree, Fabian Müller, das KlangForum Heidelberg mit einem Uraufführungswerk der schwedischen Komponistin Lisa Streich oder Jonathan Powell, der die deutsche Erstaufführung des Mammut-Klavierwerks „Sequentia Cyclica“ von Kaikhosru Sorabji vollbringt.

Der Heidelberger Frühling führt 2022 neue Reihen und Formate ein: Gemeinsam mit den Kuratoren Max Czollek und Daniel Gerzenberg entsteht die vierteilige Programmreihe „Lieder für das Jetzt“ als Projekt des Internationalen Liedzentrums Heidelberg, die sich unter verschiedenen Aspekten mit der Verbindung von zeitgenössischer Lyrik und dem Lied auseinandersetzt. Davon inspiriert ist Max Czollek der Herausgeber des aktuellen Akzente-Hefts des Hanser Verlags zum Thema „Lieder“.

Außerdem neu ist die Reihe „SPRINGboard“ im Dezernat 16, die junge Künstlerpersönlichkeiten präsentiert und moderiert wird von den Classic Scouts, der Jugendgruppe des Festivals.

Zu Gast im Heidelberger Frühling 2022 sind vor allem Künstler*innen, die den Heidelberger Frühling als Wegbegleiter*innen in den letzten 25 Jahren geprägt haben: u.a. Martin Grubinger, Igor Levit, Thomas Hampson, Thomas Quasthoff, Gabriela Montero, Carolin Widmann, Fazil Say, Antoine Tamestit, das Mahler Chamber Orchestra, das Danish String Quartet oder das Fauré Quartett, das ebenfalls sein 25-jähriges Bestehen feiert.

Während der sanierungsbedingten Schließzeit der Stadthalle Heidelberg öffnet die Universität Heidelberg als wichtiger Partner die Aula der Neuen und die Aula der Alten Universität als neue Hauptspielstätten und zentrale Orte des Festival Campus rund um den Universitätsplatz. Ergänzend dazu findet der Heidelberger Frühling eine Heimat in den Kirchen und weiteren Räumen im gesamten Stadtgebiet.

Der Ticketvorverkauf für den „Heidelberger Frühling“ 2022 läuft telefonisch unter 06221-5840044, im Webshop unter www.heidelberger-fruehling.de oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen.