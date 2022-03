Freimrsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Fußballbegeisterte Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren haben in den Osterferien von 20. bis 22. April 2022 die Möglichkeit, ihre fußballerischen Fähigkeiten unter Anleitung der Fußballprofis Marco Raimondo-Metzger (SV Viktoria Aschaffenburg), Mario Miltner (Torwarttrainer U23 Iran) und Alan Stulin (Spieler beim luxemburgischen Erstligisten FC UNA Strassen) weiterzuentwickeln. Das dreitägige Camp der Fußballschule Future Champs findet in Kooperation mit dem FSV Freimersheim 1961 e.V. auf dem Trainingsgelände in Freimersheim statt.

Das Camp richtet sich an Fußball-Anfängerinnen und -Anfänger sowie Fortgeschrittene und bietet den Kindern, durch alters- und leistungsgerechte Kleingruppen, die für sie abgestimmte Förderung. Neben ganz viel Spaß stehen täglich zwei Fußballeinheiten auf dem Programm, in denen die Kinder ihre technischen Fähigkeiten wie Koordination, Dribbling und Torabschluss verbessern können. Außerdem lernen sie spannende Turnierformen kennen, bei denen sie sich in ihren Teams beweisen können.

Die Kosten betragen pro Kind 139 Euro. Neben den Trainingseinheiten beinhaltet das Paket ein warmes Mittagessen, Snacks und Getränke. Zudem erhalten alle Kinder ein Nike-Trikot, eine Goodiebag und eine Urkunde.

Anmeldungen nimmt die Fußballschule Future Champs per E-Mail an info@futurechamps.de oder telefonisch unter 0176 40020960 entgegen. Die Webseite der Fußballschule befindet sich derzeit noch im Aufbau. In Kürze werden unter www.futurechamps.de und den Social-Media-Kanälen Facebook (Future Champs) und Instagram (futurechamps_) weitere Informationen zu finden sein.

Über die Coaches:

Das Future Champs-Trainerteam vereint die langjährige Erfahrung der aktiven Profikarriere dreier Spieler mit der Expertise aus Trainertätigkeiten in bekannten Vereinen und Nationalmannschaften: Marco Raimondo-Metzger aus Ludwigshafen spielt beim SV Viktoria Aschaffenburg in der Regionalliga Bayern und war bereits Spieler u.a. bei Türkgücü München, 1860 München und dem 1. FC Kaiserslautern. Mario Miltner aus Heidelberg ist aktuell Torwart-Trainer der U23 Nationalmannschaft Iran und war als Torwarttrainer bereits beim SV Sandhausen und Eintracht Frankfurt aktiv. Alan Stulin aus Edenkoben spielt beim luxemburgischen Erstligist FC UNA Strassen und machte zuvor u.a. Station bei Alemannia Aachen und dem 1. FC Kaiserslautern.