Frankenthal – Schwerer Unfall: Mehrere Verletzte, darunter zwei Kinder

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt 7 Verletzten aus 3 beteiligten Fahrzeugen kam es am gestrigen Freitag (04.03.2022) gegen 13:00 Uhr auf der L 523 in Fahrtrichtung Bobenheim-Roxheim im Bereich der Auffahrt auf die BAB 6. Ein schwarzer Mercedes, ein silberner Audi und ein schwarzer Opel befuhren in dieser Reihenfolge die L 523. Der Mercedes und der Audi mussten in Höhe der Auffahrt dann verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen, was durch den 42-jährigen Fahrer des Opels offensichtlich übersehen wurde, so dass er ungebremst in das Heck des Audi´s fuhr. Dieser wiederum wurde dann auf den Mercedes geschoben. Die Insassen aller Fahrzeuge, fünf Erwachsene und zwei Kinder erlitten Schleudertraumas, ein Kind und ein Erwachsener zusätzlich Verletzungen im Bereich des Gesichts und der Zähne. Alle wurden durch den Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser verbracht. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen auf Grund kurzzeitiger Sperrungen, gerade während der Abschleppmaßnahmen. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen dürfte bei rund 36.000 Euro liegen.