Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.

Gesucht: Wohnungen für Flüchtlinge aus der Ukraine

Aufgrund der schrecklichen Lage in der Ukraine sucht die Stadtverwaltung Schifferstadt dringend Wohnungen. Es werden in der nächsten Zeit vermehrt Flüchtlinge aus diesem Kriegsgebiet bei uns ankommen. Insbesondere Mütter mit ihren Kindern und über 60-Jährige werden erwartet. Bürgermeisterin Ilona Volk appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, leerstehende Wohnungen oder Häuser zu melden. „Wir wissen nicht, wann die Menschen kommen und wie viele es sein werden, aber wir sollten vorbereitet sein“, macht die Rathauschefin deutlich. Dabei sollten die eigenen Kontaktdaten und auch Infos über den Wohnraum angegeben werden. Dort erhält man auch weitere Informationen. Der für den Bereich Soziales zuständige Beigeordnete Patrick Poss ergänzt: „Wer andere Hilfe leisten möchte und vielleicht als Ansprechpartner oder Pate zur Verfügung stehen würde, um beispielsweise den Menschen zu zeigen, wo Einkaufsmöglichkeiten u. a. in Schifferstadt sind, kann sich ebenfalls im Rathaus melden.“ Möchten Sie Ihre Unterstützung anbieten, melden Sie sich im Rathaus telefonisch bei Herrn Idris Yellice, Tel. 06235 44-323 oder Herrn Marcel Kaltenbach, Tel. 06235 44-320 oder senden eine E-Mail an soziales@schifferstadt.de. Vielen Dank bereits heute an alle Unterstützer.

QUelle Stadtverwaltung Schifferstadt / Text und Bild