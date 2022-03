Mannheim – Vogelstang: Spielplatz im Saßnitzer Weg wird aufgewertet

Limburgerhof / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Für den SPD Ortsverein Limburgerhof organisieren Tobias Horn und Christian Dristram in Limburgerhof eine Mahnwache für den Frieden in der Ukraine. Sie findet am Donnerstag, den 3.3.2022 um 18 Uhr auf dem Burgunderplatz in Limburgerhof statt. Es besteht eine Maskenpflicht. Redebeiträge sind bspw. durch die SPD Limburgerhof und den ... Mehr lesen »