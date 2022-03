Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/MVV Energie AG) – Der kleine denkmalgeschützte Kiosk an der Kreuzung der Otto-Beck- und der Seckenheimer Straße im Mannheimer Stadtteil Schwetzingerstadt mit den markanten grünen Kacheln ist seit vielen Jahren ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt und ein Herzstück des lebendigen Viertels.

Noch bis zum 31. März 2022 betreibt die jetzige Pächterin den Kiosk, in dem im Sommer Eis und in den Wintermonaten Waffeln und Crêpes verkauft wurden. Nach einer Neuausschreibung im vergangenen Jahr hat sich das Mannheimer Energieunternehmen MVV als Eigentümer des Kiosks für einen neuen Pächter entschieden. Die Besitzer des in Mannheim-Lindenhof etablierten Restaurants „DIE METZGEREI“, Thomas Schmitt und Joachim Linus Weber, haben mit ihrem hochwertigen Konzept den Zuschlag erhalten. In dem Gebäude aus dem Jahr 1902, in dem einst Fahrkarten für die Straßenbahn verkauft wurden, eröffnen sie ab dem Frühsommer 2022 ihren neuen Standort „Die kleine METZGEREI“ mit regionaler Küche und festen ganztägigen Öffnungszeiten.

„Die Schwetzingerstadt und DIE METZGEREI passen einfach gut zusammen. Die beiden neuen engagierten Gastronomen sind mit festen Öffnungszeiten sowie einem attraktiven Konzept eine Bereicherung für das kulinarische Angebot in der Schwetzingerstadt“, freut sich Tanja Fried, Leiterin Immobilienmanagement bei MVV, auf die Zusammenarbeit.

Ein kleines Marktfrühstück, ein Mittagstisch mit warmen Gerichten zum Mitnehmen, frisch gepresste Säfte, Eis, Waffeln und Crêpes sowie Weine aus der Region – ein umfangreiches Angebot an Speisen und Getränken erwartet die Kunden. „Wir bleiben unserer erfolgreichen Philosophie treu und bieten auch in unserem neuen Lokal eine regionale, gesunde und nachhaltige Frische-Küche an. Unser Ziel ist es, dass ‚Die kleine METZGEREI‘ zu einem beliebten und ansprechenden Treffpunkt für Nachbarn, Schüler, Freunde und Gleichgesinnte wird“, betont Gastronom Joachim Linus Weber.

Bevor die neuen Pächter die Türen ihres Kiosks in der Nähe der Pestalozzischule im Frühsommer öffnen können, wird das Gebäude zunächst unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes renoviert. MVV setzt dabei Infrastruktur und den Außenbereich instand und die Gastronomen erneuern die Inneneinrichtung. Die Mannheimer Interior Designerin Yasmin von Schaabner hat das Konzept für den Betrieb und das Ambiente des Bistros mit einer Grundfläche von 13,5 Quadratmetern erstellt. Sie betreibt gegenüber dem Kiosk ihren Showroom mit Planungsbüro und hatte die beiden Gastronomen auf die Ausschreibung für einen neuen Pächter aufmerksam gemacht. Die Innenräume der METZGEREI tragen bereits ihre Handschrift, sodass sich dann künftig beide Lokale in einem Design-Stil präsentieren.

„Einen Kiosk zu betreiben, hatten wir eigentlich nicht geplant. Aber dann hat uns die Idee gepackt, in der Schwetzingerstadt in dem denkmalgeschützten Objekt ein neues Lokal zu eröffnen, zumal wir auf dem Lindenhof unser Restaurant in einem Jugendstil-Anwesen aus dem Jahr 1897 betreiben. So entsteht eine perfekte Ergänzung unseres Stils“, sagt Weber.

Die beiden neuen Pächter investieren nicht nur in die Bistrofläche. Sie schaffen auch drei Vollzeitstellen und Arbeitsplätze für Minijobber. „Unser Ziel ist es, dass in der Schwetzingerstadt mit unserem kleinen Lokal ein attraktiver, neuer kulinarischer Anziehungspunkt für die Menschen im Stadtteil entstehen wird“, betont Thomas Schmitt.

