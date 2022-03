Mannheim – Arbeitsmarkt im Februar 2022

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Der Mannheimer Arbeitsmarkt im Februar 2022

– Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Mannheim sinkt um 0,2 %P auf 6,7 %

– Arbeitslosenquote in Baden – Württemberg sinkt um 0,1 %P auf 3,5 %

Der Arbeitsmarkt

Die Arbeitslosenquote in Mannheim sinkt um 0,2 Prozentpunkte auf 6,7 %.

Der Zugang an Arbeitslosen aus Erwerbstätigkeit sowie der Abgang an Arbeitslosen in Erwerbstätigkeit ist weiterhin saisontypisch.

Thomas Schulz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Mannheim: „Welche Auswirkungen der Krieg in der Ukraine auf den regionalen Arbeitsmarkt haben wird, bleibt abzuwarten.

Bereits jetzt sind die steigenden Rohstoffpreise zusätzlich zur Pandemie eine große Herausforderung. Positiv ist, dass zuletzt weniger Menschen in Kurzarbeit waren als einige Prognosen vorhergesagt hatten. Unserer Herausforderung bleibt eine agile Steuerung, um für unsere Kundinnen und Kunden eine schnelle Leistungsgewährung und qualifizierte Beratung zu gewährleisten. Ganz besonderen Wert legen wir dabei auch in diesem Jahr auf das Thema Berufsausbildung. Wichtig sind uns dabei auch die jungen Menschen, die sich bereits in einem laufenden Ausbildungsverhältnis befinden. Mit dem Förderprogramm AsA (Assistierte Ausbildung) haben wir eine gute Unterstützungsmöglichkeit, die eine gezielte und individuelle Hilfe während der Ausbildung möglich macht, wenn diese notwendig ist. Ausbildungsbetriebe oder auch Auszubildende selbst können sich gerne bei uns melden, wir informieren dann umfassend über unsere vielfältigen Möglichkeiten der Unterstützung.“

