Ludwigshafen – “Internationalen Frauentag” am 8. März 2022: CDU-Frauenunion nimmt Stellung

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(pm Fraununion, CDU-Ludwigshafen) – Der Weltfrauentag wurde ursprünglich ins Leben gerufen, um die Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen und die Emanzipation voranzutreiben. Seither begehen Frauen den “Internationalen Frauentag“, an dem weltweit auf Frauenrechte und Gleichstellung

aufmerksam gemacht wird. Der 8.März soll die bisherigen Errungenschaften der

Frauenrechtsbewegungen würdigen, Ungleichheit beseitigen und dazu ermuntern, sich für eine Geschlechtergerechtigkeit einzusetzen. Frauen arbeiten nach wie vor in Systemrelevanten und zugleich unterbezahlten Berufen. Noch immer ist zu beklagen, dass Frauen keine gleichwertigen Lebens-und Arbeitsbedingungen haben, so die Kreisvorsitzende der CDU-Frauenunion Kirsten Pehlke. Frauendominierte Berufe werden leider immer noch mit Einkommenseinbußen, Freistellung, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit

konfrontiert, besonders in der Pandemie. Zugleich stehen Frauen immer noch vor ungelösten Arbeitszeitproblemen und haben oft leider immer noch geringere Karrierechancen als Männer. Sie leiden oft unter prekären Arbeitsbedingungen, befinden sich in unfreiwilligen Teilzeitjobs, befristet oder unbefristet, oder auch in Minijobs. Sie übernehmen den überwiegenden Teil der Haus-und Familienarbeit und reduzieren dafür ihre Arbeitszeit. Der 8. März ist daher jährlich weltweit zu einem wichtigen Datum für Frauen geworden, an dem auf Frauenrechte und Ungleichheit aufmerksam gemacht wird. Die CDU- Frauenunion Ludwigshafen unterstützt diese Aktion.

