Ludwigshafen – 82-Jährige übergibt nach Anruf von falschem Polizeibeamten ihr gesamtes Geld

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Am 01.03.2022, gegen 14:00 Uhr, erhielt eine 82-Jährige aus Ludwigshafen einen Anruf von einem Mann, der sich als Polizeibeamter von der Polizei in Bad Dürkheim ausgab. Insgesamt rief er die Seniorin sechs bis sieben Mal an und teilte ihr mehrfach mit, dass sie die Leitung freihalten und niemanden anrufen solle. Er erklärte der Seniorin, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht hätte, bei dem eine Frau ums Leben gekommen sei. Um zu verhindern, dass ihre Tochter ins Gefängnis müsse, solle die 82-Jährige Geld zahlen. Als der Anrufer zunächst 70.000 Euro forderte, teilte die Seniorin ihm mit, dass sie diesen Betrag nicht aufbringen könne, aber eine geringere Summe zu Hause habe. Daraufhin wollte der Anrufer erst, dass sie den Betrag auf einer Bank einbezahle, erklärte ihr aber dann, dass er ihr einen Gefallen tun würde und einen Kollegen vorbei schicken würde, der das Bargeld abholen würde. Sie vereinbarten einen Treffpunkt und die Kleidung, die die Seniorin tragen sollte, damit der Abholer sie erkennen könne. Die Seniorin packte daraufhin ihr gesamtes Geld im fünfstelligen Bereich ein und machte sich auf den Weg. In der Giselherstraße kam ihr ein Mann entgegen und sprach sie mit ihrem Namen an. Nachdem die 82-Jährige ihm die Tasche mit dem Bargeld gegen 15:30 Uhr übergab, verschwand der Mann sofort.

Der unbekannte Täter war etwa 25 Jahre alt und klein. Er trug eine dunkle Baskenmütze und eine dunkle Jogginghose.

Wer den unbekannten Täter mit einer roten Stofftasche gesehen hat und Angaben zu ihm machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de”>kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

Tipps Ihrer Polizei, wie Sie sich vor diesen Betrügern schützen können:

– Seien Sie misstrauisch, wenn ein unbekannter Anrufer Sie mit

einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert und Geld von Ihnen

fordert.

– Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte

Personen.

– Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

– Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika

Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann). So können die

Täter Sie gar nicht erst ausfindig machen.

– Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die

Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel.Nr.

0621 963-1154.