Landau – Zeichen der Zuversicht: OB Hirsch überreicht Spende an Landauer Karnevalsvereine

München. Der 1. FC Kaiserslautern hat das Nachholspiel in der 3. Liga auswärts beim TSV 1860 München mit 1:2 verloren, zur Halbzeit stand es 1:1. Der FCK ging bereits nach 90 Sekunden durch Mike Wunderlich vor 7.500 Zuschauern im Stadion an der Grünwalder Straße mit 1:0 in Führung. In der 26. Minute gelang 1860 München ... Mehr lesen »