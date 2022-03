Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Stadt Landau) – Dromedare regeln ab sofort den Verkehr in der Stadt Landau – zumindest an den Ampeln für Fußgängerinnen und Fußgänger an den Kreuzungen Hindenburgstraße/Nordring und Hindenburgstraße/Godramsteiner Straße. Auf Initiative von OB Thomas Hirsch wurden insgesamt 32 neue Signale installiert, 16 grüne und 16 rote. Die Ampeln in unmittelbarer Nähe des Zoos zeigen jetzt ein laufendes bzw. stehendes Dromedar, das von einer „Ampelfrau“ geführt wird. Sie weisen nicht nur den Fußgängerinnen und Fußgängern den Weg, sondern gleichzeitig auch auf eine der wichtigsten Einrichtungen in der Südpfalzmetropole hin: den Zoo Landau in der Pfalz.

„Individuelle Ampelfiguren gibt es in einigen Städten, von Elvis bis zum Mainzelmännchen“, fasst OB Hirsch zusammen. „Mit unseren Dromedaren wollen wir eine regionale Besonderheit herausstellen, ein Zeichen für unseren ‚kleinen, aber feinen‘ Zoo setzen, aber natürlich auch die Passantinnen und Passanten zum Schmunzeln bringen.“ Der Weg dorthin war nicht ganz einfach: „Ampelfiguren haben klare Anforderungen zu erfüllen, etwa muss deutlich erkennbar sein, dass die Figur sich bewegt bzw. stillsteht“, erläutert Farid Moayyedi, stellvertretender Leiter der Abteilung Mobilität und Verkehrsinfrastruktur im Stadtbauamt. Das Design der Landauer „Dromedar-Ampeln“ stammt aus der Feder der Landauer Firma Barbara Schwitzke Design und basiert auf dem offiziellen Zoologo, das drei Dromedare zeigt.

OB Hirsch macht deutlich, wie wichtig der Zoo als „weicher Standortfaktor“ und Wahrzeichen für die Stadt Landau ist. „Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, was unser wissenschaftlich geführter Zoo um Zoodirektor Dr. Jens-Ove Heckel und sein Team leistet – denn er ist viel mehr als ‚nur‘ beliebte Freizeiteinrichtung. Unser Zoo ist ein pädagogisch wertvolles Ausflugsziel für Groß und Klein, er lehrt Kindern wie Erwachsenen den Wert der Natur und setzt sich fortwährend und höchst erfolgreich für den Schutz wildlebender Tierarten ein. Gerade als Stadt unserer Größe können wir sehr stolz auf einen so engagierten Zoo sein“, so der Stadtchef.

Zoodirektor Dr. Jens-Ove Heckel freut sich über das – im wahrsten Sinne des Wortes – Signal der Stadt Landau für ihren Zoo. „Unsere Logotiere als Ampelfiguren sind eine schöne Würdigung des Zoos und seiner Bedeutung als Ort der Erholung, der Umweltbildung, des Artenschutzes und der Forschung“, so Dr. Heckel. Der Zoochef berichtet, dass die Dromedare auf den Ampeln schon jetzt für den einen oder anderen erfreuten Schmunzler bei Zoofans gesorgt hätten.

Die Kosten für die neuen „tierischen Ampeln“ mit den einhöckrigen Kamelen belaufen sich auf rund 3.000 Euro.