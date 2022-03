Kaiserslautern – 1860 München beendet die FCK-Serie

München. Der 1. FC Kaiserslautern hat das Nachholspiel in der 3. Liga auswärts beim TSV 1860 München mit 1:2 verloren, zur Halbzeit stand es 1:1. Der FCK ging bereits nach 90 Sekunden durch Mike Wunderlich vor 7.500 Zuschauern im Stadion an der Grünwalder Straße mit 1:0 in Führung. In der 26. Minute gelang 1860 München der glückliche Ausgleichstreffer, ein Schuss von Merveille Biankadi wurde von Marcel Bär unhaltbar für FCK-Torwart Matheo Raab zum 1:1 abgefälscht. Beide Mannschaften zeigten in der ersten Hälfte eine packende Partie. Fünf Minuten (85.) vor Spielende schoss der eingewechselte Kevin Goden dann das 2:1-Siegtor für die Sechziger. In der zweiten Halbzeit hatte der FCK nur eine Torchance. Damit endete die Serie von 13 Spielen in Folge ohne Niederlage für den 1. FC Kaiserslautern. Für den FCK war dies die sechste Saisonniederlage und die erste Niederlage seit dem 4. September 2021 beim Tabellenführer 1. FC Magdeburg.

Der 1. FC Kaiserslautern bleibt nach 28 Spielen mit 50 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz und liegt jetzt zwei Zähler vor Eintracht Braunschweig mit 48 Punkten, die aber ein Spiel weniger haben. Der TSV 1860 München hat sich mit 43 Zählern auf den siebten Tabellenrang verbessert, acht Mannschaften kämpfen um die Aufstiegsplätze in die 2. Bundesliga.

Bereits jetzt am Samstag (5.3) findet um 14 Uhr das nächste Auswärtsspiel vom 1. FC Kaiserslautern beim Tabellensechsten VfL Osnabrück statt. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Foto: Mike Wunderlich brachte den FCK bereits nach 90 Sekunden in Führung (Foto Michael Sonnick)

Text Michael Sonnick