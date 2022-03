Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach dem Premierenerfolg im vergangenen Jahr findet der Orientierungstag Rhein-Neckar mit einem breiten Informationsangebot auch 2022 wieder online statt. Am Samstag, 12. März, haben Studieninteressierte wieder die Möglichkeit, sich umfangreich über Studienmöglichkeiten in der Rhein-Neckar-Region zu informieren. Beim Orientierungstag Rhein-Neckar präsentieren 21 Hochschulen und Universitäten von 10 bis 15 Uhr ihr Studienangebot. Egal ob man sich für die klassische BWL, Naturwissenschaften, Geschichte, Politik, Medizin, Technik, Informatik oder was ganz anderes interessiert, die Hochschulen der Region bieten vielfältige Möglichkeiten. In Live-Präsentationen haben Studieninteressierte an dem Tag die Möglichkeit die Hochschulen und Universitäten kennenzulernen. Darüber hinaus bieten die Studienberatungen der teilnehmenden Hochschulen und die Studienberater der Berufsberatung der Agenturen für Arbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) persönliche Beratungsgespräche und individuelle Coachings an. Hierzu vereinbart man am besten im Vorfeld schon einen Termin über die Webseite unter www.entdeckedeinstudium.de

Wer sich für ein Studium interessiert und sich über die vielfältigen Angebote in der MRN informieren möchte, kann sich am 12. März auf www.entdeckedeinstudium.de einfach direkt einloggen, eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Auf der Internetseite sind zudem alle wichtigen Infos zu den einzelnen Programmpunkten, die der Orientierungstag bietet, zu finden.

Orientierung über die Institutionen hinweg

Der Orientierungstag ist der Veranstaltungshöhepunkt im Jahresprogramm der Studienorientierung Rhein-Neckar, einem Gemeinschaftsprojekt der Agenturen für Arbeit in der MRN, der Universität Mannheim, der Universität Heidelberg, der Hochschule Mannheim und der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim. Das gemeinsame Ziel ist es, junge Menschen bei der Suche nach ihrem perfekten Studienplatz zu unterstützen. Die von allen Kooperationspartnern entwickelte Webseite: www.entdeckedeinstudium.de bietet daher nicht nur ganzjährig eine Übersicht über alle Studienmöglichkeiten im Delta, sondern auch vielfältige Informations- und Beratungsangebote.