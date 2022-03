Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/SRH Holding) – Die SRH, Hauptsponsor und Namensgeberin des SRH Dämmer Marathons, hat sich aufgrund der derzeitigen Pandemielage dazu entschieden, in diesem Jahr nicht selbst aktiv am Lauf teilzunehmen. Man werde die Veranstaltung selbstverständlich weiterhin als Sponsor und Namensgeber unterstützen, weitergehende eigene Aktivitäten sind in diesem Jahr aber nicht vorgesehen.

Der SRH Dämmer Marathon ist ein jährlich stattfindender Marathonlauf, der durch das abendliche Mannheim und Ludwigshafen führt. Jedes Jahr nehmen rund 10.000 Läuferinnen und Läufer teil. Die diesjährige Ausgabe ist für den 14. Mai 2022 vorgesehen.

Seit 2016 ist das Gesundheits- und Bildungsunternehmen SRH nicht nur Sponsor des SRH Dämmer Marathons, sondern hat sich stets selbst sehr aktiv eingebracht: so wurden sog. „SRH Running Academies“ zur Vorbereitung der Läufer:innen angeboten, in einer großen Physiotherapie-Area mit über 40 Therapeuten der SRH wurden am Tag des Laufes über 3.000 Läuferinnen und Läufer behandelt, und auch Food Trucks wurden bereitgestellt.

„Laufen verbindet Menschen, Laufen ist gesund, und Laufen macht Spaß“, erklärte Prof. Dr. Christof Hettich, Vorstandsvorsitzender der SRH und selbst mehrfacher Teilnehmer an verschiedensten Marathon-Läufen. „Wir tragen für unsere Mitarbeitenden, welche durch ihre Tätigkeit im Gesundheitswesen in der Pandemie bereits besonders exponiert sind, und für die uns anvertrauten Menschen eine besondere Verantwortung. Wir werden auch in diesem Jahr den SRH Dämmer Marathon als Namensgeber und als Sponsor unterstützen, jedoch keine weitergehenden Aktivitäten anbieten.“

„Die SRH ist ein großartiger Partner des Dämmer Marathons. Wir tragen die Entscheidung der SRH mit.“ zeigte Christian Herbert, Geschäftsführer des Marathonveranstalters M3, Verständnis. „Der Marathon wird vorerst mit der 2G-Regelung veranstaltet. Auf die Pandemie werden wir flexibel mit den gebotenen Schutzmaßnahmen reagieren.“

Bislang haben sich über 3600 Läuferinnen und Läufer für den SRH Dämmer Marathon angemeldet. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.daemmermarathon-mannheim.de/

