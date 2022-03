Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Von Yoga-Kursen über einen Theater-Nachmittag im Wald bis hin zu ausgedehnten Spaziergängen – die Veranstaltungen der Umweltbildungsplattform „Natürlich Heidelberg“ sind vielfältig. Die Stadt Heidelberg hat in Zusammenarbeit mit vielen Partnerinnen und Partnern wie dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und dem Naturpark Neckartal-Odenwald Veranstaltungen zusammengestellt. Interessante Führungen, Exkursionen und Seminare stehen auf dem Programm:

Samstag, 5. März 2022, 14 bis 17 Uhr, Theater im Wald

Samstag, 12. März 2022, 10.15 bis 12.15 Uhr, Yoga im Wald

Sonntag, 13. März 2022, Start 08.40 Uhr, Auf dem Neckarsteig

Freitag, 18. März 2022, 14 bis 17 Uhr, Unser tägliches Brot – Feldspaziergang

Sonntag, 20. März 2022, 15 bis 16 Uhr, Geologie to go

Samstag, 26. März 2022, 09.30 bis 11.30 Uhr, Natürlich fit ins Wochenende

Samstag, 26. März 2022, 10.15 bis 12.15 Uhr, Yoga im Wald

Samstag, 26. März 2022, 14 bis 17 Uhr, Kulinarische Expedition in den Bärlauch

Samstag, 26. März 2022, 14.30 bis 17 Uhr, Die Gesteine auf dem Steinberg und im Hellenbachtal

Samstag, 26. März 2022, 19 bis 21 Uhr, Stille Nacht adé?

Sonntag, 27. März 2022, Start 08.45 Uhr, Auf dem Neckarsteig

Sonntag, 27. März 2022, 14 bis 17 Uhr, Sägen, Bohren, Hämmern, Schrauben

Online anmelden

Für alle Veranstaltungen, bei denen keine gesonderte Anmeldung notiert ist, ist die Anmeldung über das Online-Buchungsportal unter www.natuerlich.heidelberg.de möglich. Weitere Informationen rund um das Veranstaltungsprogramm gibt es im Buchungsbüro von „Natürlich Heidelberg“ der Stadt Heidelberg telefonisch unter 06221 58-28333 (mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie von März bis Oktober zusätzlich mittwochs von 16 bis 18 Uhr) oder per E-Mail an natuerlich@heidelberg.de.

Ergänzend: Am Donnerstag, 24. März, wird die diesjährige Saison des Umweltbildungsprogramms „Natürlich Heidelberg“ eröffnet. Weitere Informationen dazu folgen in Kürze. Ab Ende März wird auch eine gedruckte Version des Veranstaltungsprogramms wie gewohnt kostenlos ausliegen; so etwa in den Bürgerämtern, der Volkshochschule, der Stadtbücherei, bei der Abteilung „Lernort Natur, Geo- und Naturpark“ des städtischen Umweltamts, sowie in zahlreichen anderen öffentlichen Einrichtungen.