Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Live und in Präsenz am „FensterPlatz“: Beim Branchentreffen der Heidelberger Kultur- und Kreativschaffenden am Mittwoch, 9. März 2022, von 12.30 bis 14 Uhr, in der Kurfürsten-Anlage 58 ist Bundestagsmitglied Melis Sekmen zu Gast. Als Obfrau im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages informiert sie über die Pläne und Perspektiven für die Kultur- und Kreativwirtschaft in der Wirtschaftspolitik auf Bundesebene. Außerdem spricht sie mit der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft über die Stärken und die Potenziale der Branche. Kultur- und Kreativschaffende und alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen, Fragen zu stellen und ins Gespräch zu kommen.

„FensterLunch“: Das monatliche Branchentreffen der Kultur- und Kreativschaffenden

Das Branchentreffen „FensterLunch“ der Kultur- und Kreativschaffenden ist ein monatlich stattfindendes, niederschwelliges Informations- und Vernetzungsangebot der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg in Kooperation mit dem GoodSpaces-Team. Es findet jeden zweiten Mittwoch im Monat zur Mittagspause am „FensterPlatz“ in der Kurfürsten-Anlage 58 statt. Nach dem get-together und gemeinsamen Mittagessen gibt es einen kurzen Impulsvortrag zu neuen Projekten und relevanten Themen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft. Ziel des monatlichen Netzwerktreffens ist das branchenübergreifende Kennenlernen und Austauschen zwischen Akteuren, Unternehmen und Einrichtungen sowie die Sichtbarmachung der Heidelberger Kultur- und Kreativwirtschaft in der Öffentlichkeit.

Weitere Informationen rund um die Kultur- und Kreativwirtschaft sind online verfügbar unter www.heidelberg.de/kreativwirtschaft