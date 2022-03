Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Diagnose Krebs: Angehörige und Freunde im Fokus: Eine Online-Veranstaltung der Reihe „Verständlich informiert zu Krebs. Ihre Fragen – unsere Antworten“, veranstaltet vom Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums

Für Angehörige von Krebspatientinnen und Krebspatienten sind Sorgen und Ängste, aber auch organisatorische Herausforderungen im Alltag, sehr belastend. Wie gelingt der achtsame Umgang mit den eigenen Kräften? Welche Unterstützungsangebote stehen Angehörigen zur Verfügung? Und welche praktischen Tipps gibt es für sie zum Umgang mit einer Krebserkrankung in der Familie? Auf diese und weitere Fragen erhalten Interessierte am 03.03.2022 von 16 bis 18 Uhr fundierte Antworten. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

„Diagnose Krebs: Angehörige und Freunde. Wie kann ich helfen? Was kann ich für mich selbst tun?“ – so lautet der Titel der Online-Veranstaltung. Univ.-Prof. Dr. med. Imad Maatouk, Leiter des Schwerpunktes Psychosomatik, Psychotherapie und Psychoonkologie an der Medizinischen Klinik II am Universitätsklinikum Würzburg, referiert zum achtsamen Umgang mit den eigenen Kräften. Dr. sc. hum. Birgit Hiller vom Krebsinformationsdienst, Deutsches Krebsforschungszentrum, bietet einen Überblick über aktuelle Empfehlungen zu praktischen Fragen, als Orientierungshilfe für den Alltag.

Im Anschluss an die Vorträge besteht die Möglichkeit, den Referierenden Fragen zu stellen.

Anmeldung ist ab sofort unter folgendem Link möglich: https://www.krebsinformationsdienst.de/aktuelles/online-veranstaltungen-zu-krebs.php#anmeldung

Das Programm und weitere Informationen sind auf der Webseite des Krebsinformationsdienstes zu finden: https://www.krebsinformationsdienst.de/aktuelles/online-veranstaltungen-zu-krebs.php

Online-Veranstaltungsreihe „Verständlich informiert zu Krebs – Ihre Fragen, unsere Antworten“

Die Veranstaltungen des Krebsinformationsdienstes richten sich an die breite Öffentlichkeit, um verständlich über relevante Aspekte einer Krebserkrankung zu informieren und sich mit Betroffenen, Angehörigen und Interessierten auszutauschen.

Weitere Termine gerne vormerken

• 17. März 2022, 16 bis 18 Uhr

Was steht Krebsbetroffenen zu? Unterstützung und Hilfen

• 28. April 2022, 16 bis 18 Uhr

Krebs überstanden – was nun? Nachsorge und Survivorship