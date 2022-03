Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte! Kammeroper von Michael Nyman -Libretto von Christopher Rawlence nach der Erzählung von Oliver Sacksaus dem Englischen von Bertram Dippel und Florian Kaplich in deutscher Sprache mit einem Prolog und Epilog in englischer Originalsprache

Michael Nymans Kammeroper für alle Sinne

Am Freitag, den 11. März 2022 um 20.00 Uhr feiert Michael Nymans Kammeroper »Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte« in der Inszenierung von Amna Shadad im Zwinger 1 Premiere. Die musikalische Leitung übernimmt Paul Taubitz.

In Michael Nymans Kammeroper nach einer Erzählung von Oliver Sacks begibt sich der Neurologe Dr. S auf eine Reise in die Wahrnehmungswelt seines Patienten. Der Sänger Dr. P sieht seine Umwelt auf bizarre Weise anders als die anderen – eine Welt voller geometrischer Formen und Farben, die er jedoch nicht als Dinge des alltäglichen Lebens identifizieren kann. Durch die visuelle Agnosie erkennt er keine Gesichter mehr und verwechselt schließlich sogar seine Frau Mrs. P mit einem Hut. Eine Heilung gibt es nicht. Gelingt es ihm durch die Kraft der Musik wieder einen Sinn in dem zu finden, was seine Augen sehen?

Michael Nyman gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der Minimal Music. Berühmt wurde er durch seine Filmmusik (u.a. »Das Piano«). »Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte« zeigt empathisch und spannend zugleich die Leidenswelt des Erkrankten, lässt aber auch Chancen im Umgang mit einer zur Realität gewordenen Parallelwelt zu. Nymans Komposition bietet eine Fülle an vielschichtigem Klangmaterial. Mal wohlklingend sanft, mal mitreißend rockig, mischt sich seine von Struktur bestimmte Tonsprache virtuos mit Zitaten aus Liedern Robert Schumanns.

Regisseurin Amna Shadad inszeniert mit einem Bühnenbild und Kostümen von Stefan Rieckhoff einen emotionalen Musiktheaterabend für alle Sinne. Dabei schafft sie Raum für einen neuen Blick auf die eigene Wahrnehmung. Neben Ipča Ramanović als Dr. P und Ulrike Machill als Mrs. P, wird Chaz’men Williams-Ali als Neurologe Dr. S zu erleben sein.

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 – 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de