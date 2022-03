Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das „Feierbad“ ist wieder am Start: Ab 4. März sollen junge Menschen in einem Zelt direkt neben dem Tiergartenschwimmbad wieder gemeinsam Konzerte besuchen und Partys feiern können. Das Angebot ist für 750 Feiernde ausgelegt. Möglich ist die Öffnung durch die am vergangenen Mittwoch von der Landesregierung verkündete neue Corona-Verordnung, die auch die Öffnung von Clubs und Diskotheken erlaubt. Eröffnungs-Act im Feierbad wird der Heidelberger Kult-DJ Boulevard Bou sein.

OB Würzner an Jugendliche: „Wir sehen Euch und Eure Bedürfnisse“

Oberbürgermeister Prof. Dr Eckart Würzner sagte bei der offiziellen Übergabe der Feier-Location an die Jugendlichen am 25. Februar 2022: „Gut, dass es endlich losgehen kann. Ab jetzt ist das Eure Fläche, auf der Ihr als Jugendliche wieder für andere Jugendliche Programm machen könnt. Wir geben Euch den Raum, den Ihr Euch gewünscht habt – nutzt diese Möglichkeit, ihn nach Euren Vorstellungen zu füllen. Ihr habt in der Pandemie viel Geduld beweisen und auf vieles verzichten müssen. Das Feierbad ist ein Zeichen der Stadt und des Gemeinderats an alle jungen Menschen: wir sehen Euch und Eure Bedürfnisse und möchten dafür gute Angebote machen.“

Würzners Dank ging dabei auch an das Team von Heidelberg Marketing, das bereits kurze Zeit nach dem Gemeinderatsbeschluss mit dem Zelt-Angebot startklar war.

Das gilt für den Feierbad-Besuch

Betreiber des „Feierbads“ ist „Heidelbeach“ im Auftrag der Heidelberg Marketing GmbH. Das Programm und die Werbung dafür machen die Jugendlichen selbst, unterstützt von den Nachtbürgermeistern Jimmy Kneipp und Daniel Adler. Der Zugang zum Feierbad-Zelt ist gemäß der aktuellen Corona-Verordnung nur für genesene und geimpfte Personen möglich, die einen tagesaktuellen negativen Schnelltest vorweisen können (2G plus-Regelung). Wichtig zu beachten ist, dass die üblichen Ausnahmen von der 2G plus-Regelung, beispielsweise für geboosterte Personen oder Schülerinnen und Schüler, nicht gelten: Jeder Besucher muss neben dem Impf- oder Genesenennachweis einen negativen Test vorlegen. Dafür entfällt auf der Tanzfläche die Maskenpflicht.

Der Eintritt ins Zelt ist kostenfrei, Getränke gibt es zu moderaten Preisen. Das Zelt bietet 450 Quadratmeter Nutzfläche, ist beheizt und technisch bestens ausgestattet. Damit Schallemissionen die Normwerte nicht überschreiten und zu Störungen der Anwohnerinnen und Anwohner in den benachbarten Stadtteilen führen, wird die Lautsprecheranlage zuvor unter Federführung des Umweltamtes der Stadt Heidelberg eingepegelt. Das Zelt soll voraussichtlich bis Ende April für die Feierbad-Veranstaltungen zur Verfügung stehen.

Das Projekt „Feierbad“ war im Sommer 2021 ins Leben gerufen worden mit dem Ziel, zusätzliche neue Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene zu schaffen. 10.000 Jugendliche feierten mit Urban Club- und Partysounds an sechs Wochenenden unter freiem Himmel. Bei der Programmgestaltung hatten die jungen Veranstalter freie Hand. Der Gemeinderat hatte in der Folge im Dezember 2021 beschlossen, dass das im Sommer erfolgreich erprobte „Feierbad“-Konzept als Winteredition in einem Zelt auf dem Gelände am Tiergartenschwimmbad fortgeführt wird.

Programm-Infos

Das Feierbad-Programm ab 4. März wird von den Jugendlichen und den Nachtbürgermeistern über die Instagram-Kanäle www.instagram.com/feierbad und www.instagram.com/hdn8.de beworben.

Weitere Infos und mehr:

Wo Jugendliche in Heidelberg außerdem noch feiern gehen können, welche Clubs, Partyorte und Livemusik-Locations es gibt, wo es offene Jugendtreffs und Kulturangebote speziell für Jugendliche und junge Menschen in Heidelberg gibt, finden Interessierte auf www.heidelberg.de/jungeorte