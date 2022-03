Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Live und in Präsenz am „FensterPlatz“: Beim Branchentreffen der Heidelberger Kultur- und Kreativschaffenden am Mittwoch, 9. März 2022, von 12.30 bis 14 Uhr, in der Kurfürsten-Anlage 58 ist Bundestagsmitglied Melis Sekmen zu Gast. Als Obfrau im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages informiert sie über die Pläne und Perspektiven für die Kultur- ... Mehr lesen »