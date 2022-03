Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/AntUrb) – Ob in der Sattelkammer, in der Schlossweinstube oder im historischen Backhaus –seit bereits einem Jahrzehnt orchestriert Spitzenkoch Martin Scharff mit seinem Team das gesamte kulinarische Angebot im Heidelberger Schloss. Obwohl während der Pandemie die großen Besucherströme ausblieben, hatte die Heidelberger Schloss Gastronomie die meiste Zeit geöffnet und sogar zahlreiche Events, wie das Sommer Open Air Restaurant im letzten Jahr oder Queen at the Castle erfolgreich durchführen können. In seinem Jubiläumsjahr will der Spitzenkoch für noch mehr kulinarische Veranstaltungen sorgen: „„Wir konnten in den letzten zwei Jahren auf unsere Stammgäste aus der Region zählen, aber auch viele neue Gäste für uns gewinnen. Der Zuspruch war enorm groß. Es hat sich gezeigt, dass der Mix aus erstklassiger Musik, feinem Genuss und viel Unterhaltung das perfekte Erlebnis im Schloss ist. Wir haben uns damit schon einen Namen gemacht“, sagt Martin Scharff. Anlässlich des Jubiläums wird die nächsten Monate daher viel passieren: Geplant ist neben den Klassikern, wie Oster- und Pfingstbrunch in der Schlossweinstube im April auch eine kulinarische Reise an Fluss & Meer mit Fischspezialitäten. Ebenfalls im April wird die europaweit bekannte BEATLES REVIVAL BAND Songs des legendären Quartetts aus Liverpool präsentieren.

„Danach sind zwei Küchenpartys inklusive Hautnah-Konzert mit Valentin J. Findling geplant. Er hat noch bis vor Kurzem unsere Gäste als Freddie Mercury-Darsteller von den Stühlen geholt. Aber seine künstlerische Bandbreite ist noch weitaus umfangreicher.“ Das Thema des diesjährigen Winterevent steht ebenso bereits fest: Ein musikalisches Revival der schwedischen Popband ABBA mit einer der erfolgreichsten Coverbands. Viele weitere Ideen, Künstler und Menüs für dieses Jahr befinden sich noch in der Planungsphase und werden über das Jahr hinweg bekannt gegeben. Auch auf das Sommer Open Air Restaurant mit Live-Musik im romantischen Schlosshof kann man sich dieses Jahr wieder freuen.

Eine Investition in den guten Geschmack

Doch anlässlich des Jubiläums hat sich die Heidelberger Schlossgastronomie noch eine besondere Teilhabe einfallen lassen: Mithilfe einer sogenannten „Genussaktie“ wird jedem Gast eine Dividende zuteil und das mit Garantie. Sozusagen als kulinarische Anlegemöglichkeit kann die Aktie im Wert von 500 Euro erworben werden – ist aber über das ganze Jahr hinweg für 600 Euro und für alle Veranstaltungen im Schloss einsetzbar. „Während der ganzen Pandemie haben uns soviele Gäste ihr Vertrauen geschenkt. Wir möchten etwas zurückschenken. Wir machen unsere treuen Gäste damit zu Aktionären“, sagt Scharff.

Über die Heidelberger Schloss Restaurants & Events:

Hoch oben über den Dächern Heidelbergs in einer der bedeutendsten Schlossruinen vereint die Heidelberger Schlossgastronomie mehrere kulinarische Konzepte. In der einzigartigen Location kann jede Art von Event ausgerichtet werden. Ein erfahrenes Veranstaltungs-Team sorgt mit einem Rundum-Service für stilvolle Festivitäten in den romantischen Räumen des Heidelberger Schlosses. 30 Jahre lang war Martin Scharff mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, bis er sich selbst im Jahr 2019 von den starren Verpflichtungen einer Sterneküche verabschiedete. Heute bietet er in Scharff‘s Schlossweinstube seine feine, unkomplizierte Geschmacksküche auf weiterhin hohem Niveau.

Heidelberger Schloss Restaurants & Events GmbH & Co. KG

Schlosshof 1, 69117 Heidelberg