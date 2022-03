Germersheim – Bei Aktion „Saubere Landschaft“ Bürgersinn zeigen! Umweltsammlung am 26. März 2022

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Immer wieder ähneln viele Naturflächen, vor allem entlang der Straßen, einer Müllkippe, immer wieder sind Teile der Landschaft mit Verpackungsabfällen und Unrat übersät. „Schon viele Jahre engagieren sich zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer bei der `Aktion saubere Landschaft´ im Landkreis Germersheim. Mit großem Elan säubern sie die Landschaft von Abfällen und beweisen damit großen Bürgersinn. Am 26. März gehen wieder viele Menschen raus und sammeln das auf, was andere achtlos in die Landschaft geworfen haben. Dafür danke ich Ihnen schon vorab herzlich“, so Landrat Dr. Fritz Brechtel.

„Wir freuen uns über jeden, der mit sammelt“, so auch der Aufruf des für Natur und Umwelt zuständigen Kreisbeigeordneten Michael Braun. Mitmachen kann jeder. Dafür muss man sich nur bei seiner Orts- bzw. Verbandsgemeinde oder seiner Stadtverwaltung melden, da die Sammelaktionen in der Regel von den örtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern organisiert werden. „Zum Abschluss der Aufräum-Aktion gibt es für alle Beteiligten in den jeweiligen Orten als kleines Dankeschön einen zünftigen Imbiss“, sagt Landrat Brechtel.

Die „Aktion saubere Landschaft“ findet dieses Jahr am Samstag, 26. März, statt.

Bei der Kreisverwaltung Germersheim laufen die Fäden dieser Umweltaktion zusammen. Sie organisiert die Säcke für die Einsammlung und veranlasst im Anschluss an den Aktionstag die Abholung der an zentralen Stellen bereitgestellten Abfälle durch die Firma PreZero. Zudem unterstützt der Landkreis die Gemeinden und Städte bei der Verpflegung der Helfer durch einen finanziellen Zuschuss.