Frankenthal – Stadt bereitet sich auf Flüchtlinge aus der Ukraine vor

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Wohnangebote bitte melden

Die Stadtverwaltung Frankenthal bereitet sich angesichts der dramatischen Lage in der Ukraine auf die Ankunft von Flüchtlingen vor. Derzeit ist noch unklar, wie viele Menschen tatsächlich in Deutschland ankommen und wie die Verteilung an die einzelnen Kommunen erfolgt. Zusätzlich zu den eigenen Kapazitäten in Gemeinschaftsunterkünften und durch die Verwaltung angemieteten Wohnungen ruft die Verwaltung deshalb dazu auf, mögliche Wohnangebote zu melden.

„Wir stehen solidarisch hinter den Menschen in der Ukraine und möchten Bedürftigen ein gutes Ankommen in Frankenthal ermöglichen. Ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger dabei um Unterstützung“, so Oberbürgermeister Martin Hebich.

Da damit gerechnet wird, dass insbesondere Frauen, Kinder und ältere Menschen aus der Ukraine fliehen, soll deren Unterbringung möglichst in Wohnungen erfolgen. Entsprechende Angebote nimmt der Bereich Familie, Jugend und Soziales unter familiejugendundsoziales@frankenthal.de entgegen, Ansprechpartner sind Lisa Oberle, 06233 89-616 und Dieter Bordune, 06233 89-247. Die Verwaltung sammelt und koordiniert die Angebote im Bedarfsfall.

Hilfsangebote werden gesammelt

Unter www.frankenthal.de/hilft gibt die Verwaltung einen Überblick über weiterführende Informationen und Hilfsangebote in der Stadt. Wer hier eigene Aktionen melden möchte, kann sich an pressestelle@frankenthal.de wenden.

Stadt Frankenthal