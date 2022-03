Oftersheim – Malaika Mihambo aus Schwetzingen holt zum fünften Mal in Folge den Hallen-DM Titel

Oftersheim/Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Weitspringerin Malaika Mihambo hat am Sonntag bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig zum fünften Mal in Folge den deutschen Hallen-Titel beim Weitsprung gewonnen. Die 28-Jährige startet für die LG Kurpfalz (TSV Oftersheim) und kam mit ihrem zweiten Sprung auf eine Weite von 6,81 Metern.

Bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokyo/Japan hatte Mihambo mit genau 7 Metern die Goldmedaille im Weitsprung gewonnen.

Malaika Mihambo, die am 3. Februar 1994 in Heidelberg geboren wurde und in Schwetzingen wohnt, wurde 2019 in Doha/Katar mit 7,30 Metern Weltmeisterin und 2018 Europameisterin in Berlin. Im Dezember 2021 wurde Malaika Mihambo nach 2019, 2020 und 2021 zum dritten Mal in Folge zur Sportlerin des Jahres ausgezeichnet. Weitere Informationen über die Weitsprung-Olympiasiegerin gibt es unter www.malaika-mihambo.com.



Foto: Malaika Mihambo aus Schwetzingen holte sich den fünften Hallen-DM Titel in Folge beim Weitsprung (Foto Michael Sonnick)

Text Michael Sonnick