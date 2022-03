Mannheim – NACHTRAG: Nach Firmeneinbruch auffälliger Firmenwagen sichergestellt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Der Ford-Transit Pritschenwagen, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei einem Firmeneinbruch gestohlen worden war , wurde am Samstagvormittag in der Belfortstraße, Ecke Marguerrestraße aufgefunden und sichergestellt.

Ein Zeuge hatte die Polizei über den Verbleib des Fahrzeuges informiert, der in der Nacht zuvor offenbar an zwei Verkehrsunfällen beteiligt war. Der Fahrer war dabei weitergefahren, ohne seiner Verantwortung gerecht zu werden.

Am Freitagabend gegen 22.40 Uhr soll der unbekannte Fahrer des gestohlenen Pritschenwagens in der Friedrichstraße, Ecke Germaniastraße einen geparkten BMW gestreift haben und weitergefahren sein.

Rund zehn Minuten später war er in der Belfortstraße offenbar gegen einen geparkten Transporter geprallt und war anschließend wiederum weitergefahren.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem ebenfalls stark beschädigten Fluchtfahrzeug war in der Nacht ohne Ergebnis verlaufen.

Der Gesamtschaden an allen drei beteiligten Fahrzeugen dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Ein Zeuge, dem es kurz nach dem zweiten Unfall gelungen war, an einer roten Ampel einen Blick ins Führerhaus des Pritschenwagens zu werfen, beschrieb die Person auf dem Beifahrersitz als ein Kind im Alter von unter zehn Jahren.

Weitere Zeugen, die Hinweise zum Fahrer des gestohlenen Pritschenwagens, MA-KM 100, einem älteren weißen Ford Transit, Baujahr 2009 der mit einem auffälligen Firmenlogo (Umrisse eines grünen, blattlosen Baumes auf Motorhaube plus Firmenname mit einem pinken Banner an den Seitenteilen) versehen war, geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier MA-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

