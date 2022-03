Mannheim – Fastenzeit – eine Reise mit Tiefgang

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Katholischen Kirchengemeinden begleiten durch die Fastenzeit mit Alltagsabenteuern, Perspektivwechseln, Seelenfutter und Auszeiten

(Mannheim, 01.03.2022) Der Aschermittwoch, 2. März, markiert den Start der 40-tägigen Fastenzeit. Diese lässt sich für Christ:innen unter drei Leitworten zusammenfassen: Fasten, beten, teilen. „Es geht um Beziehung – zu sich, zu Gott und zum Lebensumfeld “, erklärt Mannheims katholischer Stadtdekan Karl Jung. Und damit sei die Fastenzeit auch immer aktuell „Es geht schließlich darum, sich bewusst zu machen, was stärkt, was leitet und wo Handeln sinnvoll ist.“ Vom Aschekreuz „to go“ über Andachtsformate, theologische wie künstlerische Impulse bis hin zur „Mission Ostern“ für kleine Spürnasen und deren Familien reichen die vielfältigen Angebote der katholischen Kirchengemeinden im Dekanatsgebiet.

„Ashes to go“

Zum Start in die Fastenzeit gehört für viele Katholik:innen das Aschekreuz. Das Symbol für Vergänglichkeit und sichtbares Zeichen der Bereitschaft, das Leben neu auszurichten gibt es im gesamten Dekanatsgebiet in den traditionellen Gottesdiensten mit Ascheritus. Flankiert werden diese von einer interaktiven Variante für junge Erwachsene als „NeXt“-Gottesdienst um 18 Uhr in der Jugendkirche SAMUEL (Luisenring 33) und der „Ashes to go“-Version der Katholischen Hochschulgemeinde Mannheim: Manuel Gärtner und Kathrin Grein bieten mit dem Gemeindeteam in der Jesuitenkirche (A4,3 ) zusätzlich zur abendlichen Messe das Aschenkreuz zwischen 10 und 17.30 Uhr to go an. Ob Studierende auf dem Weg zur Mensa, Seniorin beim Spaziergang durch die Stadt oder Berufstätige in der Mittagspause, sie alle können dieses Angebot – Impuls für die Fastenzeit inklusive – gleichermaßen nutzen.

Fasten als Abenteuer

Seelsorgeeinheitsübergreifend geht es für Erwachsene wie Kinder durch die kommenden Wochen. Unter dem Motto „Mein Leben – ein Heldenepos“ geht es für Interessierte auf eine siebenwöchige Tour. Episoden aus Jesu Leben plus kurze Fragen führen näher zum eigenen Ich. Reisetagebuch und Kartenmaterial kann bei Sandra.Waindok@kathma-nord.de und Paulina.Scheffzek@kathma-nord.de angefordert werden.

Ein spannendes Detektiv-Abenteuer wartet auf Kinder und Familien. Gemeinsam ermitteln sie bei der „Mission Ostern“ im Fall Jesus mit Eselchen Elias. Das Grauchen führte schon im Advent zu Krippe. Jetzt gilt es für Spürnasen, Tatorte, Spuren und Hinweise unter die Lupe zu nehmen auf virtuellen Osterwegen in der Kirchengemeinde Mannheim Johannes XXIII. oder im Mini-Ostergarten in Mannheim Maria Magdalena, bei Familienandachten in den Seelsorgeeinheiten Mannheim Süd und Südwest oder bei der Familienosternacht in Mannheim St. Martin. Das vollständige Ermittlungsprogramm ist auf www.familienkirche.kathma.de zu finden.

Perspektivwechsel

Um sich neu auszurichten, bedarf es immer auch neuer Blickwinkel. Diese bietet beispielsweise die Fastenpredigtreihe in der Jesuitenkirche: Mit dabei Frankfurts Stadtdekan Dr. Johannes zu Eltz und Stuttgarts Stadtdekan Monsigniore Dr. Christian Hermes. Beide sind Mitglieder in Foren des Synodalen Wegs. Dr. Johannes zu Eltz ist am 19. März um 18 Uhr zu Gast. Seine Predigt ist überschrieben mit dem Titel: „Hat der Heilige Josef eine Josefsehe geführt?“ und befasst sich mit der Zukunft der kirchlichen Ehelehre. Monsigniore Dr. Christian Hermes wird am 2. April die Predigt um 18 Uhr in der Jesuitenkirche unter dem Titel „Zu den Menschen umkehren“ halten. Darin nimmt er Bezug auf kirchliche Strukturen, Morallehre, Ungleichbehandlung der Geschlechter vor dem Hintergrund des Evangeliums.

Perspektivwechsel künstlerischer Art bietet das Aktionsprogramm „Welt.Wunden.Wir“ zum Passionsaltar „Schuld und Sühne“ des Künstlers Bernhard Apfel, der bis 15. April in der Zwölf-Apostel-Kirche (Vogelstang) zu sehen sein wird (www.kathma.de/passionsaltar). Ersonnen und zusammengestellt haben das Begleitprogramm Pfarrer Stephan Köppl und Jesuitenpater Werner Holter. Es umfasst Gespräche am Werk, Filmabende, Vorträge, Gottesdienste und Konzerte.

Stimmungsbilder

Meditativ-musikalische Angebote ergänzen die Impulse zur Fastenzeit in den Kirchengemeinden. Einen geistlich-konzertanten Fastenimpulse beispielsweise das Katholische Bezirkskantorat am 13. März um 17 Uhr in der Mannheimer Heilig-Geist Kirche (Oststadt) mit seiner Reihe Abendklang. Liturgisch gestaltet wird diese von Pfarrer Dietmar Mathe. Zu hören sind Kompositionen und Improvisationen zu “Augenblick verweile doch, du bist so schön!” gespielt von Stephanie Bosch an der Blockflöte, Traversflöte und der Indischen Flöte und Bezirkskantor Klaus Krämer an der Orgel.

Mit dem Gottesdienstformat „Te Deum – Musik.Stille.Gebet“, bietet die Kirchengemeinde Mannheim Johannes XXIII samstags, am 5. und 19. März sowie am 2. April, jeweils um 20.30 Uhr in der Liebfrauenkirche, Luisenring 33, Raum für Reflexion und Begegnung mit Gott. Verschiedene Solisten werden musikalisch die nach Innen gerichtete Stimmung unterstreichen.

„Tankstellen“

Für den spirituellen Zwischenstopp in der Fastenzeit gibt es neben Bußfeiern und Kreuzwegandachten unter andrem geistliche „Tankstellen“ in St. Bonifatius, Friedrichsfeld. Vom 6. bis 10. März heißt es dort täglich von 19.30 Uhr bis 20.15 Uhr „Anhalten, Auftanken, Weitergehen“. Geistlichen-Proviant liefert außerdem am 10., 15., 22., 29. März und 5. April, Angebot „Lust auf biblischen Geschmack?“ jeweils von 19 bis 20.30 in St. Elisabeth, garniert mit ausgesuchten Bibelstellen, eingerahmt in Gebet, Stille, Gesang.

Aktive Alltagsunterbrechungen mit Fasten-Impulsen finden sich auch außerhalb der Kirchenmauern beim „ZusammenGehen“ in der Seelsorgeeinheit Mannheim-Nord. Treffpunkt ist bis 16. April immer mittwochs um 17 Uhr und sonntags ab 14 Uhr am Karlstern für einen ein- beziehungsweise zweistündigen Spaziergang mit Tiefgang.

Weitere Angebote finden sich auch auf www.kathma.de beziehungsweise den Internetseiten der Seelsorgeeinheiten www.kathma.de/kirchengemeinden. (Text: schu/ Bild: kathma/ Werner Holter_ Passionsaltar „Schuld und Sühne“ von Bernhard Apfel)