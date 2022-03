Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.

Impfwillige aufgepasst: Am Dienstag, 1. März, und am Mittwoch, 2. März, sind in der Kommunalen Impfstelle Landau/Südliche Weinstraße Impfungen mit dem neuen Impfstoff Nuvaxovid auch ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Darüber informieren Stadt und Kreis. Die Öffnungszeiten sind am Dienstag von 10 bis 17:45 Uhr und am Mittwoch von 8 bis 13 Uhr. An diesen beiden Tagen sind keine Impfungen mit mRNA-Impfstoffen möglich. Impfungen mit BioNtech oder Moderna gibt es in dieser Woche am Donnerstag von 10 bis 17:45 Uhr und am Freitag von 8 bis 15:45 Uhr.

Zudem werden ab März auch die regulären Öffnungszeiten angepasst: Dienstags und donnerstags ist die Kommunale Impfstelle für das freie Impfen mit mRNA-Impfstoffen ab sofort von 10 bis 17:45 Uhr geöffnet; montags und freitags bleibt es bei der bisherigen Zeit von 8 bis 15:45 Uhr. Auch am kommenden Mittwoch, 9. März, wird wieder ausschließlich Nuvaxovid verimpft und zwar von 8 bis 13 Uhr – auch ohne Termin.

Auch wenn in den kommenden Wochen weitreichende Öffnungsschritte geplant sind, bitten OB Thomas Hirsch und Landrat Dietmar Seefeldt weiter alle Menschen aus Stadt und Kreis, sich impfen bzw. boostern zu lassen: „Impfen verringert die Gefahr einer Ansteckung, selbst mit der hochansteckenden Omikron-Variante, und hilft gegen schwere Krankheitsverläufe“, so die beiden Verwaltungschefs. „Wir hoffen, dass sich mit dem neuen Impfstoff und der niedrigschwelligen Möglichkeit, sich damit ohne Termin impfen lassen zu können, nun auch noch bislang Unentschlossene für eine Impfung entscheiden und dazu beitragen, die Pandemie zu überwinden.“

Weitere Informationen sowie zusätzliche Impfaktionen in Stadt und Kreis sind unter www.landau.de/impfen und https://www.suedliche-weinstrasse.de/de/aktuelles/corona/infos_impfzentrum.php gelistet.

So macht der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz in dieser Woche am Freitag, 4. März, ab 9 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus am Sportplatz in Waldhambach Station.

QUelle: Stadtverwaltung Landau / Kreisverwaltung Südliche Weinstraße.