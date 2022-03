Lampertheim – Drei Kennzeichen-Sätze von Firmenfahrzeugen gestohlen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) INSERATwww.mannheim.de Der Ford-Transit Pritschenwagen, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei einem Firmeneinbruch gestohlen worden war , wurde am Samstagvormittag in der Belfortstraße, Ecke Marguerrestraße aufgefunden und sichergestellt. Ein Zeuge hatte die Polizei über den Verbleib des Fahrzeuges informiert, der in der Nacht zuvor offenbar an zwei Verkehrsunfällen beteiligt ... Mehr lesen »