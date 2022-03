Eußerthal – Auto überschlägt sich und bleibt 30 m neben der Fahrbahn liegen

Landau / Eußerthal / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Eine verletzte Person und 3000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen um 5.18 Uhr. Ein 21-jähriger Autofahrer war auf der L505 in Richtung Eußerthal unterwegs, als er vermutlich aufgrund von Alkoholeinfluss in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach überschlug. Das Auto kam 30 Meter neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Der Autofahrer konnte von Ersthelfern befreit werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. In seinem Fahrzeug wurden durch die Polizei Betäubungsmittel aufgefunden. Gegen den 21- Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.