Speyer – Land stockt Förderung für Gemeindeschwesterplus auf

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Vergangene Woche hat das Land Rheinland-Pfalz der Stadt Speyer mitgeteilt, dass die bestehende Förderung für die Gemeindeschwesterplus aus Landesmitteln und Mitteln der in Rheinland-Pfalz vertretenen gesetzlichen Krankenkassen und Krankenkassenverbänden auf 1,5 Vollzeitäquivalente aufgestockt wird. „Die Gemeindeschwesterplus ist ein Erfolgsmodell für die Stadt. Alexandra Mika, die seit September 2020 in Speyer tätig ist, hat sich ein gut funktionierendes Netzwerk aufgebaut und bietet den alleine lebenden Seniorinnen und Senioren über 80 Jahren ein Angebot, das diese gerne und dankbar annehmen. Sie bietet nicht nur praktische Hilfe und Ansprache im Alltag, sie vermittelt auch das Gefühl, dass es da jemanden gibt, der sich kümmert. Das ist immer wichtig, besonders während der Pandemiezeit ist es aber ein Faktor, der kaum zu überschätzen ist. Dass wir dieses Angebot nun weiter ausbauen können, freut uns daher sehr“, führt Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Monika Kabs aus.

Das Modellprojekt Gemeindeschwesterplus richtet sich an hochbetagte Menschen ab 80 Jahren, die noch selbstständig leben und nicht auf Pflege angewiesen sind, die sich aber gleichzeitig Unterstützung und Beratung wünschen. Neben einer präventiv ausgerichteten Beratung, beispielsweise zur sozialen Situation, zur gesundheitlichen und hauswirtschaftlichen Versorgung, Wohnsituation, Mobilität oder Hobbys und Kontakte, besteht auch die Möglichkeit zur Vermittlung von wohnortnahen und gut erreichbaren Teilhabe Angeboten wie geselligen Seniorentreffen, Bewegungsangeboten, Veranstaltungen oder interessanten Kursen. Doch Alexandra Mika vermittelt nicht nur, sie hat auch eigene Angebote auf die Beine gestellt. Seit Dezember bietet sie jeden Mittwoch um 10:30 Uhr einen Plauderspaziergang an. Für die Teilnehmenden bedeutet dies 45 Minuten ein Erlebnis für die Sinne und Bewegung an der frischen Luft in netter Gesellschaft. Außerdem können interessierte Senior*innen jeden Donnerstag von 15:00 bis 17:00 Uhr im Erzählcafé vorbeischauen, plaudern, zuhören und nette Kontakte knüpfen. Treffpunkt für beide Angebote ist das Stadtteilbüro am Berliner Platz. Anmeldungen sind in beiden Fällen nicht erforderlich. Ab April 2022 findet außerdem jeden ersten Donnerstag im Monat in Kooperation mit der Stadtbibliothek Speyer ein offener Lesekreis statt.

Die Ausschreibung der zweiten Gemeindeschwesterplus-Stelle soll möglichst zeitnah erfolgen.