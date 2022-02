Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause nimmt die Dommusik Speyer die Konzertreihe „Cantate Domino“ wieder auf. In der Fastenzeit vor Ostern findet jeden Samstagabend um 18 Uhr ein rund einstündiges Konzert in der romanischen Kathedrale statt. Einen Schwerpunkt bildet in diesem Jahr die Musik einiger Jubiläumskomponisten. So gedenkt die Musikwelt in diesem Jahr des 350. Todestages von Heinrich Schütz, des 125. Todestages von Johannes Brahms und des 70. Geburtstages von Wolfgang Rihm. Werke dieser Musiker eröffnen den Zuhörern einen musikalischen Zugang zur Passionszeit. Der Eintritt zu den geistlichen Konzerten ist frei, um eine Spende wird gebeten. Die Veranstaltungen der Reihe „Cantate Domino“ finden unter der 3G Regel statt. Ein Immunsierungsnachweis oder aktueller zertifizierter Testnachweis sowie ein Lichtbildausweis sind daher beim Betreten des Doms vorzuzeigen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Es gilt die aktuelle Landesverordnung des Landes Rheinland-Pfalz sowie die aktuelle Dienstanweisung für die rheinland-pfälzischen Pfarreien des Bistums Speyer.

