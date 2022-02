Speyer – Das „Café Startklar“ öffnet seine Türen für berufliche Wiedereinsteiger*innen

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, 3. März 2022 startet ein neues Angebot der Familienbildung der Stadt Speyer. Das „Café Startklar“ richtet sich an Mütter und Väter, die nach der Familienphase wieder den Einstieg in den Beruf suchen und sich hierzu mit Gleichgesinnten austauschen möchten. Es findet einmal im Monat von 9.30 – 11.30 Uhr im Quartiersbüro Speyer-Süd statt. Vielen Eltern stellen sich nach der Geburt eines Kindes früher oder später viele Fragen in Bezug auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Wie und in welcher Form soll unser Kind in Zukunft betreut werden? Wann steige ich nach einer Familienphase wieder in den Beruf ein? Ist eine Rückkehr in meine bisherige Tätigkeit mit meiner Vorstellung vom Familienleben vereinbar? Wie bekommen das andere Familien eigentlich hin? Welche Bedürfnisse habe ich als Elternteil in Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf?

Dies beschäftigt viele junge Eltern und führt oft zu Unsicherheiten. Häufig ändern sich ursprüngliche Planungen zum Wiedereinstieg in den Beruf und Vorstellungen von familiärer Rollenaufteilung noch einmal während des ersten Lebensjahres des neuen Familienmitglieds. Neben Informationsangeboten, gezielten Wiedereinstiegsprogrammen oder -kursen und formellen Beratungsangeboten, fehlt vielen Eltern der informelle Austausch zu diesem Thema mit anderen Eltern, die sich in derselben Ausgangssituation befinden. Das „Café Startklar“ schließt diese Lücke: Hier können sich junge Eltern in angenehmer Atmosphäre mit anderen austauschen. Babys und Kleinkinder können selbstverständlich mitgebracht werden. In den meisten Fällen sind es Mütter, für die durch die Familiengründung die größeren Veränderungen in Hinblick auf die Berufstätigkeit entstehen. Die Adressat*innen, Mütter und Väter in der Familienphase, aber bei Bedarf auch Schwangere, sollen die Gelegenheit haben, ihre Fragen zu äußern, Sorgen und Unsicherheiten zu besprechen und Anlaufstellen für weitere Unterstützung an die Hand bekommen.

Für die Zukunft ist geplant, dass regelmäßig Expert*innen eingeladen werden, die mit ihrem Fachwissen für Fragen der Teilnehmer*innen zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen und Termine sind zu finden unter www.speyer.de/familienbildung. Nach aktuellen Vorgaben ist eine Teilnahme unter Berücksichtigung der 2G-Regelung möglich, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.