Schriesheim – Unfallflüchtiger bei Fahndung aufgefunden

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag gegen 06:40 Uhr kollidierte ein 35-jähriger Ford-Fahrer in der Danziger Straße mit einem dort abgestellten Audi und flüchtete. Ein Zeuge beobachtete den 35-Jährigen, als dieser beim Rückwärtsfahren gegen den Audi fuhr und verständigte die Polizei. Während der Fahndung nach dem Unfallflüchtigen konnte dieser mit dem Ford In den Fensenbäumen festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. An dessen Auto waren frische Unfallspuren vorzufinden, die zu dem Schadensbild an dem Audi passten. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit rechnen.

