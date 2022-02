Sandhausen – Der SV Sandhausen holt in Heidenheim einen Punkt

Mannheim/Halle. Der SV Waldhof Mannheim hat im Auswärtsspiel beim Halleschen FC einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg gefeiert, zur Halbzeit stand es 1:1. Jan Shcherbakovski brachte die Hallenser vor 4.448 Zuschauern in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. Vor der Halbzeitpause köpfte Pascal Sohm, der früher in Halle spielte, in der 42. Minute den 1:1-Ausgleichstreffer. In der ... Mehr lesen »