Mannheim – Schweigemarsch mit Friedenskundgebung am 05. März 2022

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Frieden und Zusammenhalt! Solidarität mit der Ukraine!

Die Ereignisse überschlagen sich: Russland ist in die Ukraine einmarschiert, hat einen Angriffskrieg gestartet und damit das Völkerrecht in eklatanter Weise verletzt. Viele Menschen weltweit, auch in unserer Region, sind in großer Sorge.

Wir sind in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine, die schwierige Tage und Stunden durchleben und um ihr Leben fürchten. Familien werden getrennt, Menschen müssen fliehen, werden verletzt und sterben – es sind dunkle Stunden mitten in Europa.

Wir sind auch bei den mutigen Menschen in Russland, die sich gegen die Kriegspolitik des russischen Präsidenten erheben und dort für ihren Einsatz verhaftet werden.

Eine spontan durchgeführte Kundgebung „Frieden, Solidarität und Zusammenhalt! Stoppt Putin!“ am 25.02.2022 hat gezeigt, wie wichtig und richtig es ist, auch in Mannheim Raum für Austausch und Zusammenhalt zu bieten.

Daher wird die ursprüngliche UFFBASSE-Veranstaltung am Samstag, 5. März 2022, unter zwangsläufig geänderten Vorzeichen stattfinden. Gemeinsam wollen wir unsere Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung bekunden und für Frieden und Zusammenhalt demonstrieren.

Los geht’s um 16:30 Uhr am Alten Messplatz mit einem Schweigemarsch über die Breite Straße bis zum Ehrenhof. Dort wurd um 17:30 Uhr die Kundgebung beginnen, das Ende der Veranstaltung ist gegen 19:00 Uhr geplant. In Ludwigshafen treffen sich die Menschen um 16:15 Uhr am Berliner Platz um zur Kundgebung zu laufen.

An alle Teilnehmenden die Bitte: Tragt eine Maske, wenn möglich FFP2 und achtet darauf, die Abstände einzuhalten. Denn natürlich sind auch die Themen von „Uffbasse!“ weiter wichtig: Solidarität in der Pandemie mit den völlig überlasteten Menschen in Medizin- und Pflegeberufen, das Gedenken an die an Covid Verstorbenen und der Dank an alle, die sich solidarisch verhalten.

Unterstützt u.a. von

DGB, Ver.di, Omas gegen Rechts, Grüne, SPD, Linke, CDU, FDP, ML

Quelle: Uffbasse