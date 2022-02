Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Erreichbarkeit der Unternehmen in der Mannheimer City muss auch in Zukunft gewährleistet sein. Darin sind sich Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz und Vertreter der Mannheimer Wirtschaft einig, die sich am 23. Februar zu einem Gedankenaustausch getroffen haben. „Viele Unternehmen leiden noch immer erheblich unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Nun ist eine Erholung in Sicht und der anstehende Verkehrsversuch darf den Zielverkehr in die Innenstadt nicht behindern“, sagte Manfred Schnabel, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar. Verkehrsmaßnahmen müssten sich darauf konzentrieren, dass die Innenstadt auch in Zukunft erreichbar bleibt, während gleichzeitig der Durchgangsverkehr weiträumig um die Innenstadt herumgeleitet wird. Weitere Wirtschaftsvertreter waren Lutz Pauels von der Werbegemeinschaft Mannheim, IHK-Vizepräsident Fabian Engelhorn sowie Hendrik Hoffmann, Vizepräsident des Handelsverbands Nordbaden.

Der Oberbürgermeister und die Unternehmensvertreter waren sich zudem einig, dass die Stadt Mannheim bei allen City-relevanten Maßnahmen und Aktivitäten die Zukunftsfähigkeit der Innenstadtwirtschaft stärken müsse. „Es ist uns ein wichtiges Anliegen, Mannheim als überregionalen Einkaufs- und Erlebnisstandort mit dem Verkehrsversuch zu stärken. Jeder, der in die Innenstadt möchte, wird auch in Zukunft mit allen Verkehrsmitteln die Möglichkeit haben. Mit dem anstehenden Verkehrsversuch wollen wir durchfahrende Verkehre aus der Stadt halten und damit die Erreichbarkeit verbessern. Die direkte Verkehrslenkung in die Parkhäuser und die damit verbundene bessere Nutzung wird helfen, unnötige Fahren durch die Innenstadt zu vermeiden“, so Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz. „Mit einer guten Erreichbarkeit kann Mannheim in seiner Funktion als Oberzentrum, in dem jeder zehnte Euro der Region ausgegeben wird, gestärkt und der Innenstadtwirtschaft dabei geholfen werden, mit Schwung aus der Krise hervorzugehen“, sagte der IHK-Präsident. Verbesserte Rahmenbedingungen seien unerlässlich, sodass die Unternehmen den durch die Pandemie beschleunigten Strukturwandel überstehen. Mannheims exzellente Position als Handelszentrum im Herzen der Metropolregion Rhein-Neckar muss „zukunftsfit“ werden – auch darin herrschte Einigkeit unter den Teilnehmern.