Ludwigshafen – Die Eulen Ludwigshafen verloren gegen Aue das zweite Heimspiel

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Handballer der Eulen Ludwigshafen haben zu Hause gegen den EHV Aue mit 23:25 die zweite Heimniederlage in dieser Saison kassiert, zur Halbzeit führten die Eulen noch mit 13:10 Toren. Nach der Pause hatten die Eulen sogar dreimal vier Tore Vorsprung, konnten sich aber nicht absetzen. Als Stefan Salger in der 46. Minute die 20:16-Führung erzielte, dachten die meisten der 1.795 Zuschauer in der Friedrich-Ebert-Halle an eine Revanche der 29:30-Hinspielniederlage Anfang Oktober in Aue. Doch die Gäste verkürzten dann Tor um Tor und die Eulen erzielten in den letzten 14 Minuten nur noch drei Treffer. In der Schlussphase scheiterten die Eulen-Spieler Enes Keskic und Alexander Falk frei am gegnerischen Torwart und 20 Sekunden vor Spielende warf Max Neuhaus einen Siebenmeter über das Tor. Mit der Schlusssirene erzielte Adrian Kammlodt den 25:23-Siegtreffer für die Gäste aus dem Erzgebirge, die erstmals 47 Sekunden vor Spielende mit 24:23 in Führung gingen. Bester Eulen-Werfer war Stefan Salger mit acht Treffern, Hendrik Wagner erzielte sechs Tore für die Eulen. Nach dem Spiel war Rechtsaußen Alexander Falk niedergeschlagen: „Wir haben das Spiel nicht in der Abwehr verloren, es lief vorne im Angriff zu viel über die Mitte.



Wir schaffen es nicht, den Sack zuzumachen und haben am Ende noch dumme Würfe.“ Vor dem Spiel hat Alexander Falk, der drei Tore warf, seinen Vertrag bei den Eulen um zwei Jahre verlängert. Auch Eulen-Trainer Ceven Klatt war nach der fünften Saisonniederlage enttäuscht: „Wir müssen uns an die eigene Nase fassen, wir hatten genug Chancen, um das Spiel zu entscheiden. Wir hatten in der Schlussphase drei hundertprozentige Chancen, dazu verletzte sich Stefan Salger im Spiel und vor der Begegnung mussten wir auch noch auf Jan Remmlinger verzichten. In der Tabelle der 2. Handball-Bundesliga sind die Eulen Ludwigshafen mit 25:15 Punkten auf den siebten Tabellenplatz zurück gefallen. Neuer Spitzenreiter ist die HSG Nordhorn mit 36:12 Zählern vor dem VfL Gummersbach mit 34:10 Punkten, die aber zwei Spiele weniger haben. Weitere Informationen über die Eulen Ludwigshafen gibt es unter www.eulen-ludwigshafen.de.

Quelle:

Foto: Michael Sonnick

Text: Michael Sonnick