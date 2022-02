Ludwigshafen – Andreas Hörnle wird neuer Bereichsleiter Soziales und Wohnen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Andreas Hörnle übernimmt zum 1. März 2022 die Leitung des Bereichs Soziales und Wohnen im Sozialdezernat der Stadtverwaltung Ludwigshafen. Er folgt auf Michael Gerbes, der in den Ruhestand geht. Der 49-jährige Andreas Hörnle stammt aus Ludwigshafen, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er arbeitet bereits seit mehreren Jahrzehnten für die Stadtverwaltung: 1989 begann er seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Ludwigshafen, die er im Jahr 1992 erfolgreich ab-schloss. Von 1998 bis 2000 hat er sich zum Verwaltungsfachwirt weitergebildet. Er hat seither unter anderem in verschiedenen Positionen im Sozialdezernat gearbeitet – zuletzt als Abteilungsleiter Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt – und hat zeitweise auch als Fallmanager und Abteilungsleiter im Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen gearbeitet.

“Ich freue mich, dass mit Andreas Hörnle ein erfahrener Mitarbeiter den Bereich Soziales und Wohnen übernimmt und weiter-entwickeln wird. Er ist seit mehr als 30 Jahren im Dienst der Stadtverwaltung und kennt sich mit den Aufgabengebieten des Bereichs Soziales und Wohnen bestens aus. Gleichzeitig möchte ich mich bei seinem Vorgänger, Herrn Gerbes, für sein Engagement bedanken, der den Bereich seit Ende 2018 geführt hat und zuvor seit 1996 Leiter der Fachstelle für Wohnraumsicherung war”, sagt Sozialdezernentin Beate Steeg.

Im Bereich Soziales und Wohnen arbeiten 93 Mitarbeiter*innen in fünf Abteilungen: Fachstelle für Wohnraumsicherung, Wohn-geldstelle, Drogenberatung, Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Asyl. Somit werden in diesem Bereich des Sozialdezernats wichtige Sozialleistungen wie das Wohngeld (Zuschuss zur Miete für Menschen mit geringem Einkommen), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie die Hilfe zum Lebensunterhalt (für bedürftige Menschen, die weder zur Beantragung von Arbeitslosengeld noch zur Grundsicherung berechtigt sind) an berechtigte Personen ausbezahlt beziehungsweise vorab die entsprechenden Anträge bearbeitet.

Zu den Aufgaben der Fachstelle für Wohnraumsicherung gehört die Schuldner- und Insolvenzberatung, die Darlehensvergabe für von Obdachlosigkeit bedrohten Menschen sowie die Unterbringung von obdachlosen Menschen. Zur Arbeit der Abteilung Drogenberatung gehört nicht nur die Beratung drogenabhängiger Menschen und Vermittlung in Therapien, sondern auch Präventions- und Straßensozialarbeit sowie die Übernachtungsstätte „sleep inn“. Die Abteilung Asyl kümmert sich um die Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden sowie die Auszahlung des Geldes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.