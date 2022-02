Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Jetzt ist es offiziell: Alexander Grassmann gehört nicht länger dem Landauer Stadtvorstand an. Der ehrenamtliche Beigeordnete hatte vor wenigen Wochen seinen Rückzug aus persönlichen Gründen erklärt. Jetzt erhielt er bei einer kleinen, Corona-konformen Feierstunde im Rathaus offiziell seine Entlassungsurkunde aus dem Ehrenbeamtenverhältnis aus den Händen von OB Thomas Hirsch. In größerem Rahmen verabschiedet werden soll Grassmann am Dienstag, 8. März, im Anschluss an die Sitzung des Stadtrats. Das wichtigste städtische Gremium soll dann auch Grassmanns Nachfolgerin oder Nachfolger wählen. Der Stadtrat tagt an diesem Tag ab 17 Uhr in der Jugendstil-Festhalle – zum ersten Mal seit mehreren Monaten wieder in Präsenz. Grassmann war seit dem 1. September 2019 als Beigeordneter der Stadt Landau tätig. Zu seinen Aufgabenbereichen zählten das Büro für Tourismus und der Zoo. Zudem war er Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH. Dieses Amt übernimmt nun kommissarisch sein bisheriger Stellvertreter Peter Lerch.

Der scheidende Beigeordnete blickt auf eine intensive Amtszeit zurück: „Die Corona-Pandemie hat die zurückliegenden beiden Jahre stark geprägt, auch in den Bereichen, für die ich zuständig war. Trotzdem war mein Ehrenamt nicht nur Last, sondern vor allem auch Lust. Ich hoffe und glaube, dass mein ‚Blick von außen‘ die Arbeit im Stadtvorstand bereichert hat. Und ich bin sehr froh, dass wir gemeinsam im Sinne der Menschen in unserer Stadt bislang gut und sicher durch die Corona-Krise gekommen sind“, so Grassmann. Er danke seinen Kollegen im Stadtvorstand für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie ganz besonders auch „seinen“ Teams des Büros für Tourismus um Bernd Wichmann und des Zoos um Dr. Jens-Ove Heckel, so Grassmann weiter. OB Thomas Hirsch dankt Grassmann für dessen Engagement als ehrenamtlicher Beigeordneter der Stadt Landau. „Wir alle sind dankbar für die Art und Weise, wie Alexander Grassmann seine ehrenamtliche Aufgabe erledigt hat – immer kollegial und immer mit einem offenen Ohr für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so der Stadtchef.

Quelle: Stadt Landau