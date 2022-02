Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Erreichbarkeit der Unternehmen in der Mannheimer City muss auch in Zukunft gewährleistet sein. Darin sind sich Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz und Vertreter der Mannheimer Wirtschaft einig, die sich am 23. Februar zu einem Gedankenaustausch getroffen haben. „Viele Unternehmen leiden noch immer erheblich unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Nun ist eine Erholung in ... Mehr lesen »