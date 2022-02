Kaiserslautern – Der 1. FC Kaiserslautern feiert Heimsieg gegen Verl

Kaiserslautern. Der 1. FC Kaiserslautern hat das Heimspiel in der 3. Liga gegen den abstiegsbedrohten SC Verl mit 2:1 gewonnen, zur Halbzeit stand es 1:1. Die Gäste aus Verl gingen in der 14. Minute durch Leandro Putaro überraschend mit 1:0 in Führung. Doch nach einem Eckball von Hendrick Zuck köpfte Alexander Winkler in der 36. Minute den 1:1-Ausgleichstreffer vor 17.821 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg. In der zweiten Hälfte gelang Marlon Ritter nach einem Sololauf in der 77. Minute der 2:1-Siegtreffer und 14. Saisonsieg für den FCK.

Der 1. FC Kaiserslautern bleibt damit auch im 13. Spiel in Folge ohne Niederlage mit 50 Zählern auf dem zweiten Tabellenplatz hinter dem 1. FC Magdeburg mit 64 Punkten.

Der 1. FC Kaiserslautern bestreitet bereits am Dienstag, 1. März um 19 Uhr, das Nachholspiel beim TSV 1860 München. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Text Michael Sonnick

Foto: Der 1. FC Kaiserslautern feierte gegen SC Verl den 14. Saisonsieg (Foto Michael Sonnick)