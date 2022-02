Grünstadt – Zu Fuß und betrunken auf der Autobahn unterwegs

Grünstadt/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Gleich zwei stark alkoholisierte Männer beschäftigten am Sonntagnachmittag die Beamten der Polizeiinspektion Grünstadt. Zunächst erhielt die Polizei mehrere Mitteilungen über eine augenscheinlich stark alkoholisierte Person im Bereich der Weinstraße Nord in Kirchheim an der Weinstraße. Diese sei mehrfach auf die Fahrbahn gefallen und könne kaum noch gerade Laufen. Vor Ort stellten die Beamten bei dem Mann eine Atemalkoholkonzentration von ca. 2,4 Promille fest. Noch während der Sachverhaltsaufnahme wurde der PI Grünstadt mitgeteilt, dass eine Person die Autobahnauffahrt zur A6 hinauflaufen würde. Der Mann konnte letztendlich auf der A6 beim Überqueren der Fahrbahn festgestellt werden. Nachdem der Fließverkehr gestoppt und der Mann von den Beamten in Sicherheit gebracht werden konnte, wurde auch bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von ca. 3 Promille festgestellt. Da es sich bei beiden Männern um Berufskraftfahrer handelte, wurden jeweils die Führerscheine sowie die mitgeführten Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt.

