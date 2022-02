Frankenthal – Christian Baldauf: Digital Townhall am Aschermittwoch als Online-Veranstaltung im Internet

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Digital Townhall am Aschermittwoch

am Mittwoch, 2. März 2022, ab 19:00 Uhr

als Online-Veranstaltung im Internet

Bereits zum zwölften Mal in Folge lädt der CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag in Mainz, Christian Baldauf, seinen Wahlkreis zu einem Gespräch am Aschermittwoch ein.

Diesmal sind die Zeiten in mehrfacher Hinsicht bedrückend und die Probleme der Menschen groß. Schon wegen der Pandemie findet die Veranstaltung wieder online statt, dazu kommt jetzt noch der Krieg an der Ostgrenze der EU. Schwere Zeiten.

Gerade jetzt müssen Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit haben mit ihrem Landtagsabgeordneten offen und unverblümt über die politische Situation in dieser veränderten Welt zu reden. Alte Gewissheiten gelten nicht mehr, wohin geht der Weg, was kann die Politik bewirken?

Neben Gesprächen mit Betroffenen werden wir auch eine Gedenkminute für die Opfer in der Ukraine abhalten.

Beginn der TEAMS-Videokonferenz ist am 3. März 2022 um 19 Uhr. Jeder kann aber gerne später dazu kommen. Den TEAMS-Link finden Sie ab 18.30 Uhr am Aschermittwoch auf der Webseite. https://christian-baldauf.de/

