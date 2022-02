Essingen – Autofahrer legt sich bei der Rallye Südliche Weinstraße mit einem Streckenposten an

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) INSERATwww.mannheim.de Am 26.02.2022 gegen Mittag konnte in einem Einkaufsgeschäft durch die Kassiererin eine gefälschte 10-Euro-Note festgestellt werden, die ein Kunde zum Bezahlen übergab. Es konnte ermittelt werden, dass diese 10-Euro-Blüte als Rückgeld bei einem Bezahlvorgang in einer Tankstelle in der Wormser Landstraße in Speyer an den Kunden ausgehändigt wurde. In ... Mehr lesen »