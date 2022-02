Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar.

Neustadt an der Weinstraße zeigt Solidarität mit der Ukraine

Die Demokratiestadt Neustadt und die Stiftung Hambacher Schloss verurteilen den völkerrechtswidrigen russischen Krieg gegen die Ukraine auf das Schärfste.

Dieser Angriff gilt einem souveränen Staat im Osten Europas, dessen Existenzrecht von russischer Seite missachtet bzw. offen verneint wird.

Zugleich stellt die russische Invasion einen Angriff auf grundlegende Werte eine regelbasierten, multilateralen Staatenordnung dar, die auf dem Selbstbestimmungsrecht der Völker und dem Grundsatz der friedlichen Konfliktaustragung beruht.

In dieser zutiefstbedrückende Lage gilt unsere Solidarität der Ukraine, insbesondere allen Ukrainerinnen und Ukrainern, die Opfer zu beklagen haben und zur Flucht gezwungen wurden. Wir fühlen uns auch allen in Deutschland lebenden Ukrainerinnen und Ukrainern verbunden, die nun in Angst leben aus Sorge um die Familie und Freunde.

Als Zeichen unserer Solidarität wird das Hambacher Schloss ab dem heutigen Abend bis zum 03.März in Blau-Gelb erstrahlen. Dieses weithin sichtbare Zeichen ist Ausdruck jener Solidarität der europäischen Völker, die bereits das Hambacher Fest von 1832 prägte.

Der Gedanke der internationalen Solidarität gehört bis zum heutigen Tag zur Identität des Hambacher Schlosses wie auch der Demokratiestadt Neustadt an der Weinstraße, die zu sieben Partnerstädten in Europa, Asien und den USA freundschaftlichen Kontakt pflegt.

Neustadt an der Weinstraße und die Stiftung Hambacher Schloss treten ein gegen Krieg, Unterdrückung und systematische Desinformation, für Frieden, Freiheit und ein von Respekt und Toleranz geprägtes Miteinander.

Quelle Stiftung Hambacher Schloss