Mannheim – Zeichen gegen den Krieg und für den Frieden – Zeughaus erstrahlte in Blau-Gelb

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) INSERATwww.mannheim.de Am frühen Samstagmorgen, den 26.02.2022, kam es gegen 01:00 Uhr in einem Café in der Bahnhofstraße in Ludwigshafen am Rhein zu einer Bedrohung mit einem Messer. In dem Café befand sich eine fünfköpfige Personengruppe an einem Tisch. Ein 27-Jährigen aus Ludwigshafen griff plötzlich einen 35-Jährigen, ebenfalls aus Ludwigshafen, an und ... Mehr lesen »